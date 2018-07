Start der Ausschreibung zum ÖGUT-Umweltpreis 2018! Die ÖGUT zeichnet zum 32. Mal Vorbilder für Nachhaltigkeit aus.

Die PreisträgerInnen in den fünf Kategorien dürfen sich auf insgesamt 20.000 Euro Preisgeld freuen.

Wien (OTS) - Die ÖGUT sucht wieder Vorbilder aus Unternehmen, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die sich für eine nachhaltige Gesellschaft engagieren. Bis zum 5. Oktober kann man sich um den ÖGUT-Umweltpreis bewerben.

Zusätzlich zum Preisgeld profitieren Nominierte und PreisträgerInnen von breiter öffentlicher Anerkennung und Würdigung sowie von der Möglichkeit, die Auszeichnung für die eigene gute Sache z.B. durch Gewinn neuer MitstreiterInnen und NachahmerInnen zu nutzen oder auch für Werbung und Imagegewinn. Der Umweltpreis 2018 wird in folgenden Kategorien vergeben:

Frauen in der Umwelttechnik (Sponsor: BMVIT)

Frauen sind im Bereich der Umweltforschung unterrepräsentiert und werden in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Wir suchen Frauen, die auf herausragende Forschungs- und Entwicklungsleistungen und erfolgreiche Karrieren in einem männerdominierten Umfeld verweisen können!

Nachhaltige Kommune (Sponsor: Städtebund)

Die Kommune muss vieles leisten – Daseinsvorsorge, ein intaktes Miteinander, Lebensqualität für die BewohnerInnen. Nachhaltige Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Kommunalpolitik. Gesucht sind vielversprechende Initiativen, erfolgreiche Vorbilder und Projekte, die Lust auf Nachahmung machen.

Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement (Sponsor: BMNT)

Die Gemeinde will ein deutliches Zeichen in Richtung Klimaschutz setzen? Eine Region sucht nach umweltfreundlichen Ideen zur Tourismusbelebung?... Partizipation und Engagement hat viele Gesichter – und braucht, um erfolgreich zu sein, passende Methoden und Erfahrung im Gestalten von Prozessen. Wir suchen Good Practices!

Stadt der Zukunft (mit Unterstützung des BMVIT)

Digitalisierung im Bauwesen soll eine integrale Gesamtsicht auf den Planungsverlauf und das Baugeschehen bis hin zum Rückbau ermöglichen – aus Sicht des nachhaltigen Bauens eine wichtige Grundlage für effizienten Materialeinsatz, gute Rückbaueigenschaften, Optimierung von Energieversorgung und energieeffizientem Betrieb eines Gebäudes.

World without waste (Sponsor: Coca Cola)

Eine Welt ohne Abfall – an dieser Vision ausgerichtete Projekte von Unternehmen suchen wir in dieser Kategorie: von der Optimierung des Materialeinsatzes in der Produktion über die Erhöhung des Recyclinganteils bis zur Kreislaufführung von Materialen.

Sonderpreis der Magazine Businessart und Lebensart

Zusätzlich zu den oben angeführten Kategorien werden die Businessart/Lebensart-Sonderpreis verliehen. Die Einreichung erfolgt automatisch mit der Einreichung zu einer der fünf Kategorien. BUSINESSART/LEBENSART stellen für die Sonderpreise ein Medienpaket zur Verfügung.

Ausschreibungsunterlagen und nähere Informationen zu den Kategorien

Die Entscheidung über die Auszeichnungen wird von zwei unabhängigen ExpertInnenjurys getroffen.

Die Sponsoren, die den ÖGUT-Umweltpreis 2018 durch Stiftung der Preisgelder in Höhe von 20.000 Euro unterstützen sind: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), Coca Cola sowie der Österreichische Städtebund. Die Preisverleihung findet im Rahmen des ÖGUT-Jahresempfangs am 27. November statt.

