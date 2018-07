FMA untersagt Vertrieb der Membership-Pakete der „Aladin Capital AG“

Wien (OTS) - Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gibt bekannt, dass sie gemäß § 47 Abs. 9 Z 1 Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz-AIFMG, den Vertrieb der Membership-Pakete der „Aladin Capital AG“ (nunmehr „Swiss Dynasty Trust AG“ mit Sitz in der Schweiz, Kanton Zug) in Österreich untersagt. Grund ist, dass keine Notifikation für den Vertrieb des AIF in Österreich vorliegt.

