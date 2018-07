WKÖ-Präsident Mahrer: Gratulation an Reinhold Mitterlehner zur Wahl an die Spitze der Österreichischen Forschungsgemeinschaft

Österreichs größter Schatz ist die Innovationskraft von Wissenschaft und Wirtschaft

Wien (OTS) - „Die Interdisziplinarität der Forschungsgebiete und die bessere Vernetzung von Wissenschaft und Forschung sind wesentliche Schwerpunkte einer zielgerichteten österreichischen Innovationspolitik und die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG). Umso mehr freut mich die Wahl Reinhold Mitterlehners an die Spitze der ÖFG, der im Rahmen seines langjährigen, herausragenden und engagierten Einsatzes für die heimische Forschungspolitik – zuletzt auch in seiner Funktion als Wissenschaftsminister – der Innovationspolitik klare Prioritäten eingeräumt hat“, betonte heute, Dienstag, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer.

Gleichzeitig, so Mahrer, habe Mitterlehner von Beginn an die Zusammenarbeit von Forschung und Unternehmen forciert, „im Wissen um den wahren Schatz Österreichs, den Forschungsgeist und die Innovationskraft von Wissenschaft und Wirtschaft“, so Mahrer. „Bildung, Wissenschaft und Forschung sind die Basis für Chancen und Zukunftsperspektiven am heimischen Wirtschaftsstandort. In Reinhold Mitterlehner hat die Österreichische Forschungslandschaft einen starken Fürsprecher gefunden, dem die Forschung als zentrales Zukunftsthema ein Anliegen ist und der auch um die Bedürfnisse der Unternehmen in der Innovationspolitik weiß“, so Mahrer abschließend. (PWK498/us)

