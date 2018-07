Dr. Peter Kostelka zum Präsidenten des Österreichischen Seniorenrats gewählt

Der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs will auch in dieser Funktion der Anwalt der älteren Menschen sein

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Vorstandssitzung des Österreichischen Seniorenrats, der gesetzlichen Vertretung der älteren Menschen in Österreich, wurde der langjährige Volksanwalt Dr. Peter Kostelka und nunmehrige Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) zum Präsidenten des Österreichischen Seniorenrats gewählt. Die Wahl Kostelkas erfolgte einstimmig.

Damit folgt Kostelka nach der Wahl zum Präsidenten des Pensionistenverbandes im vergangenen April nun auch in der Funktion als Seniorenratspräsident BM aD Karl Blecha nach, der seit 1999 an der Spitze des Seniorenrats stand und dieses Amt nun nach 19 Jahren übergab. Karl Blecha wurde im Rahmen der Sitzung feierlich verabschiedet und erhielt als Erinnerung ein Bild, das ihn gemeinsam mit seinem langjährigen Mitstreiter im Österreichischen Seniorenrat, dem im Jahr 2016 ausgeschiedenen Präsidenten Dr. Andreas Khol, zeigt.

Anders als bei den Sozialpartner-Vertretungen der Arbeitnehmer, der Wirtschaftstreibenden und der Landwirte stehen im Seniorenrat zwei Präsidenten an der Spitze. Diese wechseln sich jährlich in der Vorsitzführung ab. Dr. Peter Kostelka freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Präsidenten-Kollegin LAbg. Ingrid Korosec und mit allen anderen im Seniorenrat vertretenen Pensionisten-Organisationen im Interesse der rund 2,4 Millionen Seniorinnen und Senioren in Österreich.

Der neue Seniorenrats-Präsident Dr. Peter Kostelka steht als PVÖ-Präsident an der Spitze der mit rund 390.000 Mitgliedern stärksten Interessenvertretung der älteren Generation, will aber als Präsident des Österreichischen Seniorenrats der Anwalt aller älteren Menschen in Österreich sein.

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz am 5. Juli um 10:30 Uhr in der Konditorei Sluka, Kärntner Straße 16-18, 1010 Wien, wird er gemeinsam mit LAbg. Ingrid Korosec die aktuellen Arbeitsschwerpunkte vorstellen.

