Mexiko – Schieder gratuliert Lopez Obrador und Claudia Sheinbaum: „Historischer Tag für Mexiko“

„Hoffnung auf sozial gerechte Politik für Mexiko“

Wien (OTS/SK) - Andreas Schieder, gf. SPÖ-Klubobmann und außenpolitischer Sprecher der SPÖ, gratuliert dem neuen mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador („AMLO“). „Der deutliche Wahlsieg Obradors über den Kandidaten der Regierungspartei macht Hoffnung auf ein neues, sozial gerechtes Kapitel in der mexikanischen Politik. Auch in der mexikanischen Hauptstadt konnte sich die Linke durchsetzen; ihre Kandidatin Claudia Sheinbaum ist nun die erste Frau als Bürgermeisterin der neun-Millionen-Metropole.“ ****

Obrador hat betont, dass für ihn soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung der sozialen Verhältnisse vorrangig sind. Ebenso wie der Kampf gegen Korruption. „Das ist auch dringend notwendig für die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, die seit Jahrzehnten von Konservativen regiert wird“, so Schieder, der von einem „historischen Tag für Mexiko“ sprach.

2012 hatte Obrador unter fragwürdigen Umständen die Wahl denkbar knapp verloren. Nach 71 Jahren paternalistischer PRI-Regierung, 12 Jahre konservativer PAN, danach wieder sechs Jahre PRI, wählt Mexiko zum ersten Mal einen linken Präsidenten ins Amt. „Und das gegen massive Widerstände der konservativen Medienlandschaft und Konzernchefs, die eine unfaire Negativ-Kampagne gegen Obrador inszeniert hatten“, erklärt der außenpolitische Sprecher der SPÖ.

„Obrador heißt zu Deutsch ‚Arbeiter‘. Es wird auch einen Arbeiter brauchen in dem mittelamerikanischen Land, in dem nicht nur eine starke Kluft zwischen Arm und Reich herrscht, sondern in dem 2017 mehr als 25.000 Menschen ermordet wurden. Mehr Tote in einem Land gab es nur im syrischen Bürgerkrieg“, erinnert Schieder. (Schluss) mr/ah/mp

