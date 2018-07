Thomas Moth ist neuer Geschäftsführer des WKÖ-Fachverbands Finanzdienstleister

Mit Juli 2018 tritt Thomas Moth (29) seine neue Funktion an

Wien (OTS) - Der Fachverband Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat einen neuen Geschäftsführer. Mit Thomas Moth tritt ab Anfang Juli ein ausgewiesener Experte der österreichischen und europäischen Finanz-, Rechts- und Wirtschaftslandschaft die operative Führung des Fachverbands an. Er folgt damit Philipp Bohrn nach, der seit 2009 die Geschäfte des Fachverbands geführt hat und sich nun neuen Herausforderungen in der Privatwirtschaft stellt.

Zuletzt war Moth als Referent der Abteilung III/5 „Banken und Kapitalmarkrecht“ im Bundesministerium für Finanzen (BMF) tätig. Davor sammelte er einschlägige Erfahrungen in zahlreichen Abteilungen des Finanzministeriums und in der WKÖ, unter anderem im Fachverband Finanzdienstleister. Als Geschäftsführer verantwortet Moth sämtliche Tätigkeiten der Geschäftsstelle des Fachverbands.

„Ich freue mich, dass mit Thomas Moth ein bekanntes Gesicht zum Fachverband Finanzdienstleister zurückkehrt. Er bringt nicht nur hohe fachliche Expertise und umfassende Kompetenz in zahlreichen Themengebieten mit, sondern ist auch ein echter Teamplayer, der trotzdem die gesteckten Ziele mit Nachdruck und hohem persönlichen Engagement verfolgt“, so Fachverbandsobmann Hannes Dolzer.

Akademischer Werdegang und juristischer Background

2014 schloss Moth sein Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Im Zuge dessen absolvierte er während eines Erasmus-Studienaufenthaltes einen zusätzlichen Diplomstudiengang an der University of Kent (Canterbury/UK), den er 2011 mit Auszeichnung abschloss. Von 2013 bis 2015 sammelte er erste Erfahrungen als juristischer Praktikant bei Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Eisenberger Herzog Rechtsanwalts GmbH und als Rechtspraktikant am OLG Wien sowie in der FMA. Bereits 2013 war er für die WKÖ in der Außenhandelsstelle in Jakarta/Indonesien tätig. (PWK493/ES)

