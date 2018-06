ÖBB Aufsichtsrat entscheidet über Management Personalpaket

Wien (OTS) - Nach der heutigen Aufsichtsratssitzung der ÖBB-Personenverkehr AG steht ein wichtiges Personalpaket fest: fünf ausgeschriebene Top-Managementpositionen wurden besetzt.





ÖBB-Personenverkehr

Mag. Evelyn Palla (44) wird vom Aufsichtsrat des ÖBB-Personenverkehrs für zwei Jahre wiederbestellt als Ressortvorstand für Finanzen und Strategie mit Verlängerungsoption um weitere drei Jahre.

Zum Ressortvorstand für Markt und Vertrieb wird die frühere OMV Managerin Mag. Michaela Huber (43) bestellt, für eine Funktionsperiode von drei Jahren samt Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre. Als Senior Vice President war Michaela Huber zuletzt für das Sicherheits- und Nachhaltigkeitsmanagement der OMV verantwortlich. Aus ihrer langjährigen Tätigkeit im öffentlichen Sektor, darunter in der Tiroler Landesregierung sowie im Innen- und Verteidigungsministerium bringt Michaela Huber umfassende Erfahrung im Bereich Marketing, Kommunikation und Public Affairs Management mit. Sie wird ihre Vorstandsfunktion mit 1. August 2018 antreten.

Produktionsvorstand Siegfried Stumpf (61) wird bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Amt bleiben, um die anstehende Reorganisation im Produktionsbereich zu steuern und das Projekt Führungskultur konzernweit umzusetzen. Mit März 2019 wird er sich neuen Aufgaben im Konzern zuwenden.





ÖBB-Postbus

Mag. Silvia Kaupa (44) wird als kaufmännische Geschäftsführerin für fünf Jahre wiederbestellt.





ÖBB-Produktion

Vorbehaltlich der weiteren Zustimmung des Aufsichtsrats der Rail Cargo Austria AG am 29.6.2018 wird Ing. Bernhard Benes (59) als Geschäftsführer Operations für weitere zwei Jahre bestellt und im Juni 2020 in Pension gehen. Seine Nachfolge wird mit Juli 2020 der bisherige Leiter der Zentralen Planung und Zugdisposition in der ÖBB-Produktion, Christian Petschar (53) antreten. Der gelernte Fahrdienstleiter ist seit über 30 Jahren bei den ÖBB und war in der Produktion u.a. für das Netzwerkmanagement und die Business Unit Güterverkehr verantwortlich.



Die Geschäftsführung der ÖBB-Produktion wird um die neue Position eines kaufmännischen Geschäftsführers verstärkt. Damit wird der wachsenden strategischen Positionierung der Produktion und den in den vergangenen Jahren deutlich angestiegenen Aufgaben des Unternehmens Rechnung getragen. Die Position des kaufmännischen Geschäftsführers wird, vorbehaltlich der weiteren Zustimmung des Aufsichtsrats der Rail Cargo Austria AG am 29.6.2018, mit Mag. Marc Perz, MA, MBA (39) besetzt. Er ist aktuell Geschäftsführer der Imperial Logistics International in Ungarn, war davor als Unternehmensberater tätig und von 2011 bis 2014 Leiter des Restrukturierungsmanagements und Personalchef der Rail Cargo Hungaria. Mark Perz wird auf drei Jahre als Geschäftsführer bestellt mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre.



Mit diesen Personalentscheidungen zeigen sich Aufsichtsratspräsident Arnold Schiefer und CEO Andreas Matthä sehr zufrieden: „Die Management-Besetzungen stehen für eine gute Mischung aus Kontinuität und Erneuerung. Durch die Wiederbestellung von drei erfahrenen ÖBB-Managern, der Neubestellung einer Managerpersönlichkeit vom Markt und der Rückholung eines internationalen Bahnexpertens in die ÖBB sowie der Sicherstellung des reibungslosen Generationswechsels in der ÖBB-Produktion ist einerseits die Kontinuität im Unternehmen gesichert und andererseits nehmen wir mit diesem neu formierten Team die Herausforderungen der Liberalisierung optimistisch an.“



Die abschließende Information des Aufsichtsrats der ÖBB-Holding AG erfolgt am 11. Juli 2018.





Rückfragen & Kontakt:

ÖBB Österreichische Bundesbahnen-Holding AG

Robert Lechner

Leiter Externe Kommunikation, Konzernpressesprecher

+43 1 93000 32233

robert.lechner @ oebb.at

www.oebb.at