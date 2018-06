SPÖ-Bundesratsfraktion kritisiert Schwächung des Verbraucherschutzes unter dem Deckmantel der Subsidiarität

Regierungsfraktionen im Bundesrat gegen die Verbesserung von EU-weitem Verbraucherschutz

Wien (OTS/SK) - Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ haben sich am Mittwoch im Bundesrat gegen die Pläne der EU-Kommission zu einem erweiterten europäischen Konsumentenschutz gestellt. Sie haben gestern gegen die Stimmen der SPÖ zwei sogenannte begründete Stellungnahmen ("Subsidiaritätsrügen") beschlossen. Worum es aber in Wirklichkeit geht, erklärt SPÖ-Bundesrat Michael Lindner so: "Die Regierungsparteien wollen EU-weite Sammelklagen verhindern, sie wollen die Konsumenten gegenüber den Konzernen schwächen; die ÖVP-und FPÖ-Bundesräte setzen um, was sich die Lobbyisten der Wirtschaftskammer wünschen." ****

Denn mit den Vorhaben, die die Regierungsfraktionen "rügen", will die EU-Kommission explizit den Verbraucherschutz stärken. Einerseits geht es um den sogenannten "New Deal for Consumers", die Reaktion der Kommission auf den „Dieselgate Skandal“; der "New Deal" soll KonsumentInnen zukünftig die Möglichkeit zu EU-weiten Sammelklagen zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen ermöglichen. Andererseits geht es um einen Richtlinienvorschlag zur Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften, bei welchem die Kommission Strafen bei Verstößen gegen EU-Konsumentenrecht vorschlägt.

„Der 'Dieselgate Skandal' hat klar gezeigt, dass es europäische Lösungen im Konsumentenschutz braucht, um KonsumentInnen gegen große Konzerne zu ihrem Recht zu verhelfen“, so der SPÖ-Bundesrat Michael Lindner. "Ob beim Abgasskandal oder den tausenden gestrichenen Flügen, für den einzelnen war es bisher schwierig, Verbraucherrechte in der EU auch durchzusetzen“, so Lindner weiter.

Pikant ist, dass sich die „Empfehlung der Wirtschaftskammer für die ÖVP-Task-Force Subsidiarität“ auch gegen diese Vorschläge zur Modernisierung der Verbraucherrechte wenden; die WKÖ findet, dass diese Rechte für KonsumentInnen das sogenannte Subsidiaritätsprinzip nicht berücksichtigten.

Linder: "Es wird damit immer deutlicher, was die Regierung mit Subsidiarität tatsächlich meint: den Konsumentenschutz zu renationalisieren, um ihn zu schwächen. Und damit wird einmal mehr deutlich, auf welcher Seite diese Regierung steht, nämlich auf der Seite der großen Konzerne, die sie bei Verstößen gegen den Konsumentenschutz protegieren will, indem sie sich gegen Sanktionsmöglichkeiten stellt.“ (Schluss) up/wf/mp

