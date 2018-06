Neues Volksblatt: "Evaluierung" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 27. Juni 2018

Linz (OTS) - Fehler passieren immer wieder, Fehler sind menschlich, Fehler haben Konsequenzen — davon können Schüler ein Lied singen. Aber Fehler machen nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer. Jeder kennt die Geschichten, wo etwas abgeprüft wurde, was noch gar nicht durchgenommen wurde. Oder bei der Korrektur etwas Richtiges ausgebessert und etwas Falsches übersehen wurde. Darunter leidet meist ein Schüler, manchmal eine Klasse, selten eine Schule. Verhauen sich aber jene Experten, die die Fragen für die Zentralmatura erarbeiten, dann leidet ein ganzer Jahrgang. Dieses Risiko fängt man sich mit der Zentralisierung ein. Damit die Auswirkungen dann doch nicht so tragisch sind, hat man einen Plan B entwickelt, durch diese „Kompensationsprüfung“ kann sich der Großteil der Schüler ins Positive retten. Aber hier lohnt ein genauerer Blick: In Wien hatten 28,2 Prozent der AHS-Maturanten bei der schriftlichen Mathematura ein „Nicht genügend“ und fast drei Viertel konnten es „kompensieren“. In OÖ hatten lediglich 15,8 Prozent schriftlich einen „Fleck“, aber nicht einmal zwei von drei konnten ihn ausbessern. Noch gravierender sind die Unterschiede bei Englisch in der BHS: Da hatte im Burgenland fast ein Viertel der Maturanten (23,2 Prozent) schriftlich ein Nicht genügend, in Kärnten war es rund jeder zehnte. Durch die mündliche Prüfung blieben in Kärnten 3,7 und im Burgenland 3,6 Prozent negativ. Ja, das schreit nach Evaluierung!

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at