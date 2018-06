Medienprogramm: SERVUS EUROPA – Auftakt des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Schladming

Wien (OTS) - Am Samstag, den 30. Juni 2018, finden in Schladming das große Auftaktevent SERVUS EUROPA zum österreichischen EU-Ratsvorsitz statt. Am Vormittag erfolgt auf der Planai die symbolische Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich. Geplant sind unter anderem Pressestatements von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Premierminister Bojko Borissow und dem Ratspräsident Donald Tusk. Nach dem „Gipfelpicknick“ klingt der Tag mit dem Konzert Europa LIVE im Planai-Stadion aus.

Medienöffentliche Termine

Samstag, 30. Juni 2018

07.00 Uhr Öffnung der Medienakkreditierung und des Medienzentrums Ort: Congress Schladming, Europaplatz 800, 8970 Schladming

09.00 Uhr Auffahrt mit der Gondel auf die Planai

Die Medienakkreditierung berechtigt zur kostenlosen Berg- und Talfahrt

Öffnung des Medienarbeitsraumes auf der Schladminger Hütte (bis 14.00 Uhr)

09.45 Uhr Ankunft von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Premierminister Bojko Borissow und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk auf der Planai – musikalische Begrüßung

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

Ort: Bergstation der Planaibahn

09.55 Uhr Eintreffen von Bundeskanzler Kurz, Premierminister Borissow und Ratspräsident Tusk zum Arbeitsfrühstück auf der Schafalm

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

11.00 Uhr Symbolische Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich und Pressestatements von Bundeskanzler Kurz, Premierminister Borissow und dem Ratspräsidenten Donald Tusk

Ort: Schafalm, Planai

Sprachen: DE, BG, EN mit Konsekutivdolmetschung

anschließend Gruppenfoto

11.05 Uhr Ankunft von Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf der Planai – musikalische Begrüßung und Abstieg zur Schafalm

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

Ort: Bergstation der Planaibahn

11.25 Uhr Zusammentreffen mit Mitgliedern der Bundesregierung und dem steiermärkischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Verabschiedung von Premierminister Borissow

Ort: Bergstation der Planaibahn

11.35 Uhr Gemeinsamer Rundgang auf dem EU-Trail mit Bundeskanzler Kurz, Ratspräsident Tusk sowie Mitgliedern der Bundesregierung FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

Ort: Planai

12.30 Uhr Empfang des steiermärkischen Landeshaupmannes Hermann Schützenhöfer

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn

Ort: Schafalm, Planai

12.00 – 14.00 Uhr Mittagessen für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Ort: Schladminger Hütte

14.00 Uhr Medienarbeitsraum auf der Schladminger Hütte schließt

17.00 Uhr Warm up zum Konzert Europa LIVE

Ort: Planai-Stadion

19.00 – 20.30 Uhr Konzert Europa LIVE – die größte Band der Welt kommt zusammen und spielt gemeinsam LIVE in concert. Unter anderen mit Die Seer, Opus und Cesár Sampson. Weitere Informationen unter www.servus-europa.at.

Foto- und Filmpositionen stehen auf der obersten Plattform der Tenne zur Verfügung

Ort: Planai-Stadion

20.30 Uhr Aftershow Party in der Tenne

Shuttle von Wien nach Schladming:

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter steht für die Anreise von Wien nach Schladming ein Shuttlebus zur Verfügung. Die Abfahrt ist pünktlich um 4.30 Uhr vom Ballhausplatz (Ankunft ca. 08:30 Uhr). Für die Rückreise nach Wien stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

• Shuttlebus 1 mit Abfahrt um 18.00 Uhr vom Medienzentrum SERVUS EUROPA in Schladming (Ankunft in Wien ca. 22 Uhr).

• Shuttlebus 2 mit Abfahrt um 21.00 Uhr vom Medienzentrum SERVUS EUROPA in Schladming (Ankunft in Wien 1.07.2018, ca. 01.00 Uhr).

Für die Nutzung des Shuttleservice ist bis Donnerstag, 28.6.2018, 16.00 Uhr eine vorherige verbindliche Anmeldung beim Bundespressedienst unter federalpressservice @ bka.gv.at erforderlich. Weiterführende Informationen zum Ablauf sowie Details zu den Akkreditierungsmodalitäten finden Sie im beiliegenden Medienprogramm.

Eine Teilnahme an den medienöffentlichen Programmpunkten ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich. Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung an.

Die Akkreditierungsausweise werden täglich von Montag bis Freitag im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben. Am 29. und 30. Juni 2018 werden die Akkreditierungsausweise am Medienakkreditierungsschalter im Medienzentrum SERVUS EUROPA (Europaplatz 800, 8970 Schladming) ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Medienzentrum SERVUS EUROPA (Europaplatz 800, 8970 Schladming):

■ 29. Juni 2018: 13.00 bis 18.00 Uhr

■ 30. Juni 2018: 07.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43-1-53115 202713