Matthias Strolz: „Heute ist der Auftakt zur nächsten Wachstumsetappe – gemeinsam entschlossen vorwärts!“

Wien (OTS) - Bei der heutigen NEOS-Mitgliederversammlung übergibt Matthias Strolz den Vorsitz der Partei: „Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alles haben. Es ist alles da. Und entsprechend kann ich heute den Vorsitz gut übergeben. Wir sind heute auf dem Weg zur größten NEOS Mitglieder-Versammlung seit unserer Gründung, das ist Ausdruck größter Lebendigkeit. NEOS sind angekommen.“ NEOS sind Schritt für Schritt gesund gewachsen, NEOS haben immer einen Schritt vor den anderen gesetzt. „Heute ist der Auftakt zur nächsten Wachstumsetappe. Unsere zentrale Botschaft war immer: Wir können, wenn wir wollen. Und auch heute zeigen wir: Wir stehen auf und nehmen unser Schicksal selbst in die Hand“, ist Strolz überzeugt.

Der bisherige Erfolg von NEOS war eine Gemeinschaftsleistung. NEOS sind eine Bewegung, die nicht von Einzelpersonen abhängig ist. „Ich danke allen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben. Dazu zählen die vielen Ehrenamtlichen, die unser Programm miterarbeitet haben, die auf der Straße stehen. Dazu zählen die Initiatoren, diejenigen, die NEOS ins Leben gerufen haben. Dazu zählen unsere vielen Mandatarinnen und Mandatare - bis hin zur Gemeindeebene - dank denen wir breite und tiefe Wurzeln schlagen können. Und nicht zuletzt bin ich denen dankbar, die nach langer Prüfung Partnerschaften mit uns eingegangen sind. Dazu zählen Irmgard Griss und natürlich Angelika Mlinar, ohne deren persönlichen Einsatz NEOS heute nicht so dastehen würden, wie es uns heute möglich ist.“

„Als wir NEOS gegründet haben, war uns nicht klar, wie schnell die liberale Demokratie, der Rechtsstaat europaweit unter Druck kommen wird. Es war vor ein paar Jahren unvorstellbar, dass so viele Rechtspopulisten in Europa mit der großen Abrissbirne durch Europa durchfahren. Wir stehen vor einem Kampf um die liberale Demokratie. Und eines ist klar: NEOS sind bereit, diesen Kampf zu führen. Wir halten hier dagegen“, so Strolz.

„Meine Berufung war es, mit vielen anderen Mitstreitern eine neue politische Bewegung zu gründen – für Österreich und für Europa. Beiden werden wir noch viel bedeuten. Wir haben gemeinsam einen Schatz gesehen, wir haben ihn gemeinsam gehoben, wir haben gemeinsam eine politische Kraft der Mitte gestiftet. Wir haben uns das erarbeitet. Das bisher Erarbeitete ist nun das Sprungbrett für die nächste Etappe. Ich mache jetzt einen Schritt zur Seite – gemeinsam entschlossen vorwärts. Amore!“

