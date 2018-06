AVISO 28. Juni, 10 Uhr: Caritas startet 12 Stunden-Aktionstag #stimmengegenhunger mit Konzerten, Lesungen und Aufführungen

Breite Unterstützung von Michael Köhlmeier bis zum Tuba Ensemble der mdw. Gemeinsames Ziel ist es, 150.000 Kinder vor dem Hunger zu retten.

Wien (OTS) - Zwölf Stunden lang setzen am 28. Juni zahlreiche MusikerInnen, KünstlerInnen und AutorInnen ihre Stimmen gegen den Hunger ein. Gemeinsam mit der Caritas machen sie auf die dramatische Situation im Südsudan aufmerksam, wo Menschen mittlerweile Gras und Blätter kochen, weil sie nichts zu essen haben. Sieben Millionen Menschen sind in dem von Bürgerkrieg gezeichneten Land von einer Hungersnot betroffen und benötigen akut Hilfe.



Beim Aktionstag auf der Mariahilfer Straße 77 gibt es von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr am Abend auf einer Bühne durchgehend Programm. Mit Konzerten, Aufführungen, Lesungen und Interviews sollen mit prominenter Unterstützung Spenden gesammelt werden. Denn: Weltweit stirbt alle 10 Sekunden ein Kind an Hunger. „Hunger ist kein Naturgesetz – Hilfe ist möglich! Deshalb wollen wir in diesem Sommer gemeinsam mit SpenderInnen 150.000 Kinder vor dem Hunger retten. Das ist ambitioniert, aber gemeinsam können wir es schaffen. 7 Euro machen ein Kind einen Monat lang satt“, betont Caritaspräsident Michael Landau. Literat Michael Köhlmeier, die Schauspielerin Alma Hasun, Autor und Regisseur Kurt Palm, die Tanzschule Elmayer, Sorjana Kuschpler, Lukas Lauermann, der Wiener Jüdische Chor mit Paul Chaim Eisenberg, The Russian Gentlemen Club, Gottfried Gfrerer & Martin Spengler, der Schlagersänger Alf, und viele weitere werden beim 12-Stunden Aktionstag gemeinsam #stimmengegenhunger sein.



Programm unter www.caritas-wien.at/stimmengegenhunger



MedienvertreterInnen sind herzlich zum Foto-/Drehtermin eingeladen.



Auftakt 12 Stunden Aktionstag „Stimmen gegen Hunger“



mit

Schwester Beatrix Maierhofer

Michael Landau, Caritaspräsident

Klaus Schwertner, Generalsekretär Caritas der Erzdiözese Wien



WANN: Donnerstag, 28. Juni 2018, 10 Uhr

WO: Mariahilfer Straße 77, 1060 Wien

Spendenkonto Caritas

BAWAG P.S.K.

BIC: BAWAATWW

IBAN: AT92 6000 0000 0770 000

Kennwort: Hungerhilfe

www.caritas.at/hunger

Datum: 28.06.2018, 10:00 - 22:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 77, 1060 Wien, Österreich

Url: http://www.caritas-wien.at/stimmengegenhunger

