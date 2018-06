In den Sommerferien befördert das Naturhistorische Museum Wien Kinder beinahe ins Weltall

Wien (OTS) - Zum Auftakt des Ferienprogramms, das im Blick auf die beiden Sonderausstellungen „Kometen. Die Mission Rosetta“ (bis 12. September 2018) und „Our Place in Space. Astronomie und Kunst im Dialog“ (bis 04. November 2018) das Thema „Weltraum“ zum Schwerpunkt hat, trafen Schülerinnen und Schüler NASA-Chefwissenschafter Jim Green im NHM Wien.



Rund 200 Schülerinnen und Schüler hatten Donnerstagmittag eine Begegnung der besonderen Art: NASA-Chefwissenschafter Dr. Jim Green stand den interessierten Mädchen und Buben im Rahmen einer Vorlesung Rede und Antwort und erklärte unter anderem, warum der Jupiter-Mond Europa und der Saturn-Mond Enceladus drei wichtige Voraussetzungen für eine Art einfaches Leben, wie wir es auf der Erde kennen, erfüllen würden.



Am Weltraum interessierte Kinder und Jugendliche kommen im NHM Wien in den Sommerferien besonders auf ihre Kosten:



Weltraum-Programm in den Sommerferien:





NHM WIEN KIDS & CO (ab 6 Jahren)

jeden Samstag, Sonn- und Ferientag 14.00

In den Ferien (Juli & August) täglich (außer Di) um 15.00

Führungskarte: € 4,-, zuzüglich Eintritt: Unter 19 Jahren: Gratis, Erwachsene: €10,- I € 8,-

keine Anmeldung erforderlich



„Steine, die vom Himmel fallen" (ab 6 Jahren)

Meteoriten sind Gesteine aus dem All. Was passiert, wenn sie auf die Erde treffen?

Was können sie uns über das Weltall erzählen? Wie kann man einen Meteoriten erkennen? All das erfährst du im Meteoritensaal. Für Kinder ab 6 Jahren.

So, 01. Juli und Mo, 2. Juli um 15:00 Uhr

NHM WIEN FERIENSPIEL

„Abenteuer im Weltall" (ab 6 Jahren)

Wie findet die Sonde Rosetta zum Kometen und woher nimmt sie die Energie? Woraus besteht ein Komet und warum riecht er nach Pferdemist, Marzipan und faulen Eiern? Eine Forschungsreise für Kinder ab 6 Jahren durch unser Sonnensystem bis zum Kometen Tschuri.

Mo, 23. Juli bis Fr, 03. August (ausgenommen Dienstag) um 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00 Uhr

Mi, 1. bis Fr, 3. August, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00 Uhr



Ferien-Programm für Kinder und Jugendliche, die lieber „am Boden“ bleiben:

NHM WIEN KIDS & CO (ab 6 Jahren)

„Mitmachen und Kröten zählen"

Suche im Museum heimische Lurche und Kriechtiere! Viele Menschen melden uns ihre Beobachtungen von Fröschen, Molchen, Eidechsen, Schlangen usw. und helfen damit den bedrohten Tieren. Lerne ihre Lebensweise bei einer spannenden Rallye kennen! Für Kinder ab 6 Jahren.

Mi, 04. Juli bis Fr, 09. Juli um 15:00 Uhr



„Tierische Rätseltour" (ab 6 Jahren)

Können Pinguine fliegen? Leben Igel in Gruppen? Haben Schildkröten Zähne? Rate mit bei unserer Rätseltour quer durch das Tierreich. Für Kinder ab 6 Jahren.

Mi, 11. Juli bis Mo, 16. Juli, Mi, 15. bis Mo, 20. August, 15.00 Uhr



„Saurier, Saurier, Saurier" (ab 6 Jahren)

Mach dich auf die Suche nach Sauriern im Museum! Nicht nur der große T-Rex wird dir begegnen, sondern auch Saurier, die nicht viel größer sind als ein Huhn. Du findest Saurier, die im Wasser schwimmen, Saurier mit Federn, Sauriereier und sogar -kot.

Für Kinder ab 6 Jahren.

Mi, 18. Juli bis So, 22. Juli um 15:00 Uhr, Sa 4. bis Mo, 6. August, 15:00 Uhr



„Bunt und prächtig – glänzende Erscheinungen im Tierreich“ (ab 6 Jahren)

Grelle Schlangen, bunte Fische, glitzernde Vögel und schillernde Käfer – lerne im Museum die auffälligsten Tiere kennen und gestalte dein eigenes tierisches „Topmodel“.

Mi, 8. bis Mo, 13. August, 15.00 Uhr:



„Eine Reise durch die Meere“ (ab 6 Jahren)

Mach dich mit den kleinsten Meeres-Lebewesen auf eine Reise rund um die Welt!

Mi, 22. bis Mo, 27. August, 15.00 Uhr



Mammut und Mammutjäger (ab 6 Jahren)

Besuche in der Eiszeit-Ausstellung Höhlenbär, Riesenhirsch, Säbelzahntiger und Mammut.

Du erfährst, wie die Menschen damals gelebt und die Tiere genutzt haben.

Mi, 29. bis Mo, 31. August, 15.00 Uhr



NHM WIEN KIDS & CO (ab 3 Jahren)

Führungen für Kinder ab 3 Jahren

jeden letzten Sonntag im Monat, 16.00 Uhr

Führungskarte: € 4,-, zuzüglich Eintritt: Unter 19 Jahren: Gratis, Erwachsene: €10,- I € 8,-



Mammut und Mammutjäger (ab 3 Jahren)

Wir bestaunen Mammut, Höhlenbär und Riesenhirsch und erfahren, wie der Mensch diese Tiere genutzt hat.

So, 29. Juli, 16.00 Uhr:



Seestern und Mondfisch (ab 3 Jahren)

In den Tiefen der Meere entdecken wir Blumentiere, Seesterne, bunte Fische und Riesentintenfische.

So, 26. August, 16.00 Uhr

