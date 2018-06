LSV-Wahlen: Erfolgreicher Auftakt der Schülerunion in Niederösterreich

Bei der heutigen Wahl der Landesschülervertretung in Niederösterreich sichert sich die Schülerunion alle Mandate und hält damit ihr hervorragendes Ergebnis.

Wien (OTS) - Bei der ersten Landesschülervertretungs-Wahl für das Schuljahr 2018/19 konnte die Schülerunion in Niederösterreich alle Mandate gewinnen und stellt damit weiterhin die drei Landesschulsprecher der LSV Niederösterreich.

Die Neo-Landesschulsprecherinnen bzw Landesschulsprecher sind Anthony Grünsteidl (AHS, 17 Jahre, BG/BRG Purkersdorf), Lukas Klaczynski (BMHS, 18 Jahre, HTL Semmering) und Cheyenne Jehsenko (BS, 18 Jahre, LBS Pöchlarn).

"Wir bedanken uns für das große Vertrauen, das wir von den Schülervertreterinnen und -vertretern heuer wieder erhalten haben.", so der neue Landesschulsprecher Lukas Klaczynski, BMHS. "Wir wollen uns heuer mit all unserer Kraft einsetzen für die Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs und sie gebührend vertreten.", fügt Anthony Grünsteidl, AHS, hinzu. “Die Vertretungsarbeit und das Serviceangebot liegt uns in allen Schulformen am Herzen und deswegen werden wir heuer verstärkt auf professionelle Arbeit in allen drei Bereichen setzen.”, schließt Neo-Landesschulsprecherin Cheyenne Jehsenko, BS, ab.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs. Sie baut auf den drei Säulen "Aktion – Service – Vertretung" auf. Somit ist sie als Interessensorganisation die wichtigste Anlaufstelle für die Anliegen der Schüler und bietet ihnen Services an. Zusätzlich bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie dieses Schuljahr 23 von 29 Mandaten stellt. Der aktuelle Bundesschulsprecher ist Harald Zierfuß aus der Schülerunion.

