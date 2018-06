Hornbach, About You und Deichmann mit Trustmark Austria Award prämiert

Verleihung der begehrten TMA Awards erfolgte am 20. Juni im Rahmen des eCommerce Day 2018

Wien (OTS) - Der österreichische Handelsverband hat heute beim eCommerce Day "The Gamechanger" im Wiener Studio 44 die Trustmark Austria Awards 2018 vergeben. Die TMA Awards – eines der Highlights der größten heimischen Handelsveranstaltung – zeichnen in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer eCommerce- und Omnichannel-Lösungen in drei Kategorien aus. Sie wurden von Roland Deutsch, Verkaufsleiter für Österreich des langjährigen Sponsors Santander Consumer Bank, sowie Handelsverband-Vizepräsident Harald Gutschi verliehen.

Gewinner in der Kategorie "Best Online Shop": About You

About You wurde für seine eCommerce Plattform www.aboutyou.at ausgezeichnet. Der beste Online Shop wurde anhand von objektiven Kriterien ermittelt. Jene Merkmale des Omnichannel-Readiness-Index, die keinen Filialbezug aufweisen, wurden hierfür herangezogen. Unter allen gültigen Trustmarkzeichenträgern erreichte AboutYou den höchsten Wert. Hervorzuheben sind unter anderem die sofort auffindbaren Informationen zu den Verkaufsbedingungen, die große Auswahl an Zahlmöglichkeiten, die verlängerte Rückgabefrist und die Live-Chat-Möglichkeit. "Bereits zwei Jahre nach dem Livegang von About You haben wir die Internationalisierung frühzeitig in 2015 mit dem Launch in Österreich und der Schweiz gestartet. Mittlerweile ist About You in sechs europäischen Ländern aktiv und weitere Länder werden in naher Zukunft folgen - bis 2020 wollen wir in zehn europäischen Ländern aktiv sein. Das Wachstum in den internationalen Märkten ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg von About You geworden", so Jörg Clobes, Director Pro­curement & Merchant Management.

Gewinner in der Kategorie "Best Mobile Solution": Deichmann

Die mobile Shopping-App von Deichmann, www.deichmann.com, punktet mit einer schnellen Ladezeit, einer Vielzahl an Produktbildern, die Möglichkeit der Abgabe von Produktbewertungen und den unmittelbar vorgeschlagenen Produktempfehlungen. "Als österreichischer wie europäischer Marktführer im Schuheinzelhandel ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Omnichannel Services zu leben. Neben einem starken Filialnetz gehört dazu natürlich auch E-Commerce. Allen voran Mobile, wo es uns darum geht, den KundInnen eine exzellente User Experience auf ihrer Customer Journey zu bieten. Egal wo, wann und wie können wir so mit unseren KundInnen ständig in Kontakt bleiben", freut sich Georg Müller, Geschäftsführer von Deichmann.

Gewinner in der Kategorie "Best Omnichannel Experience": Hornbach

Hornbach hat bei dem vom Handelsverband gemeinsam mit Google entwickelten Omnichannel-Readiness Index unter allen gültigen Trustmarkzeichenträgern den höchsten Wert erreicht. Hornbach punktet mit seiner großen Transparenz: so gibt es eine große Auswahl an Filter und Filterfunktionen, ausführliche Informationen zu Versand, Bezahlung und Retouren sowie eine Produktverfügbarkeitsanzeige in Echtzeit sowohl für den Webshop www.hornbach.at als auch für die Filialen auf der Fläche. Damit konnte sich Hornbach den Trustmark Austria Award in der Kategorie Best Omnichannel Experience sichern. "Für Hornbach Österreich steht die Digitalisierung des Einzelhandelsgeschäftes im Fokus. Grundgedanke ist, den Einkauf deutlich einfacher zu machen und Zeit zu sparen, insbesondere profitieren Kunden von Services, wie der exakten Verfügbarkeitsanzeige auf Stückzahlebene je Markt, der Online-Reservierung von Produkten des Farbmischservices mit über einer Million Farben oder der erst kürzlich gelaunchten Online-Reservierung von Plattenzuschnitten. Auf Wunsch können unsere Kunden im Markt lagernde Artikel online reservieren und bereits zwei Stunden später im Markt abholen, damit sind wir deutlich Vorreiter in der Omnichannel Verknüpfung. Unsere Kunden schätzen diesen allumfassenden Service im Markt und Online und können sich schon bald über weitere innovative Features freuen", erklären Stefan Goldschwendt, Landesgeschäftsführer und Michael Hyna, Leitung E-Business.

Über den Trustmark Austria Award

Der Handelsverband verleiht einmal jährlich im Rahmen des eCommerce Day die Austrian Trustmark Awards für ausgezeichnete Leistungen hinsichtlich Konsumentenfreundlichkeit. Vergeben wird der Award in den drei Kategorien Best Online Shop, Best Mobile Solution und Best Omnichannel Experience. "Die drei Sieger wurden unter allen Trägern eines gültigen Trustmark Austria Gütesiegels auf Basis objektiver Kriterien des Handelsverband Omnichannel Readiness Index (ORI) vergeben. 3.700 Kontaktpunkte wurden dafür analysiert", erklärt Harald Gutschi die Auswahl. "Der Award des Handelsverbandes geht an diejenigen Trustmark-Träger, die ein Extra an Professionalität, Qualität, Transparenz und Sicherheit anbieten. Diesen Mehrwert für die heimischen Konsumenten möchten wir gerne unterstützen. Herzliche Gratulation den drei Gewinnern", so Roland Deutsch.

Weitere Informationen zum Trustmark Austria unter www.handelsverband.at/trustmark-austria

