Autofahrer reisen am liebsten nach Kroatien

Kroatien, Österreich und Deutschland sind bei Urlaubern, die heuer mit dem Auto in die wohlverdienten Ferien unterwegs sind, am beliebtesten.

Wien (OTS) - Der ARBÖ-Informationsdienst hat knapp vor Beginn der Reisezeit rund 500 Reiserouten analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass Kroatien mit einem Anteil von 22 Prozent das beliebteste Urlaubsland unter jenen ist, die heuer mit dem Auto auf Urlaub fahren. Knapp dahinter folgt Österreich (21%), und auch Deutschland darf sich heuer über Touristen aus Österreich freuen. Knapp 14 Prozent der Reisen gehen diesen Sommer zu unseren nördlichen Nachbarn. Immerhin noch 12 Prozent verbringen die Ferien in Italien. „Wir erkennen seit Jahren einen stetig steigenden Trend weg von Flugreisen hin, zu individuell zusammengestellten Reisen, mit dem eigenen Auto oder Motorrad. Kroatien ist die klare Nummer eins, viele bleiben aber auch im eigenen Land“, so Jürgen Fraberger vom ARBÖ-Informationsdienst.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich aber stets mit den Vorschriften des Gastlandes auseinandersetzen und die örtlichen Gesetze beachten. Entsprechende aktuelle Vorschriften und Besonderheiten in den jeweiligen Urlaubsländern sind in den ARBÖ-Reiseinformationen angeführt, die es in jedem Prüfzentrum gibt oder auch auf www.arboe.at zum Download bereitstehen. Insbesondere in Kroatien mehren sich wieder die Vorfälle, wonach Touristen ihr Kfz auf einer Straße mit öffentlichem Verkehr abstellen und Monate nach dem Urlaub mit einem Forderungsschreiben eines Rechtsanwaltes konfrontiert werden. „Diese Masche hat System und ist juristisch leider relativ gut abgesichert. Betroffene sehen sich dann mit Inkassobüros oder gar einer zivilrechtlichen Klagsdrohung konfrontiert. Daher sollten alle Urlauber ganz genau darauf achten, wo sie ihr Fahrzeug abstellen“, warnt ARBÖ-Rechtsexperte Gerald Hufnagel.

Zudem ist ein Check des Fahrzeugs vor Reiseantritt empfohlen, damit es bei der langen Fahrt in den verdienten Urlaub zu keinen bösen Überraschungen kommt. Sämtliche Flüssigkeiten aber auch die Beleuchtung und die Apotheke sollten vor Reiseantritt kontrolliert werden. Und es zahlt sich aus, die Klimaanlage einer Wartung zu unterziehen, wie die ARBÖ-Untersuchung eines Klimafilters belegt: Im gesamten Filter haben sich 600.000 lebende Bakterien, 350.000 lebende Pilze und zigtausende lebende Hefen im Laufe der Jahre angesammelt. Besonders überraschend ist, dass vor allem Mikrolebewesen vorhanden waren, die bei rund 37 Grad, also auch Körpertemperatur, gedeihen. Daher sollten mindestens alle zwei Jahre der Filter und die Kühlflüssigkeit gewechselt und das Leitungssystem desinfiziert werden.

Alle Informationen zum sicheren Verreisen gibt es auf www.arboe.at oder beim ARBÖ-Informationsdienst unter 050 123 123.

