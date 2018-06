Alltagsstress - Mit diesen Tipps die Stopp-Taste drücken

Baierbrunn (OTS) - Anmoderationsvorschlag: Hektik, Lärm, wenig Zeit und viel Arbeit und Einsamkeit oder Ärger können Stressquellen sein, die man dringend reduzieren sollte. Da es wichtig ist, wieder zur Ruhe zu kommen, hat Dagmar Ponto für uns nachgefragt, mit welchen Tipps man die Stopp-Taste wirkungsvoll drücken kann:

Sprecherin: Stress ist grundsätzlich nicht schädlich, sondern ein lebenswichtiger Mechanismus, den man in einer Notsituation braucht, zum Beispiel wenn man auf der Autobahn eine Vollbremsung einlegen muss, schreibt das Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber. Alltagsstress dagegen ist schädlich für uns. Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle erklärt uns, was wir tun können, damit Stress nicht zum Dauerzustand wird:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 Sekunden

Da müssen Sie einfach etwas entgegensetzen. Sport zum Beispiel ist sehr hilfreich. Wenn man sich auspowert, dann senkt das einfach den Stresslevel. Günstig sind aber auch Entspannungsmethoden wie autogenes Training, Meditation oder Achtsamkeitstraining.

Sprecherin: Um diese Methoden zu erlernen, braucht man oft eine Anleitung. Wer bietet denn Kurse für Stressbewältigung an?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden

Diverse Angebote finden Sie bei Volkshochschulen zum Beispiel, aber auch bei Physiotherapeuten oder in Fitnessstudios. Wichtig zu wissen: Häufig beteiligen sich Krankenkassen an den Kosten, bieten zum Beispiel aber auch selbst Stressbewältigungskurse im Rahmen der Gesundheitsvorsorge an. Am besten ist Sie fragen einfach mal bei Ihrem Sachbearbeiter nach.

Sprecherin: Haben Sie einen Tipp, wie man in kurzer Zeit innere Anspannung reduzieren kann?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 24 Sekunden

Eine Übung, die ich ganz persönlich prima finde, geht so: Stellen Sie sich ein bisschen breitbeinig hin, die Knie sind dabei leicht gebeugt, und jetzt spannen Sie von unten nach oben alle Körperteile nach und nach an, also von den Fußspitzen bis zum Kiefer und bis zu den Zähnen, die Sie am Schluss zusammenbeißen. Diese Spannung halten Sie für fünf Sekunden und lassen sie danach mit einem Seufzer locker.

Abmoderationsvorschlag: Das Ganze wiederholen Sie drei Mal, empfiehlt der Diabetes Ratgeber, und danach ist ein Teil der Anspannung weg und Sie kommen stressärmer durch den Tag.

