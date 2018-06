ERINNERUNG JournalistInnen-Akademie der Plattform Patientensicherheit - 12.06. - 09:30 Uhr

Wien (OTS) - Die Österreichische Plattform Patientensicherheit blickt auf 10 Jahre Forschung, Vernetzung, Projekt- und Informationsarbeit zum Thema Patienten- und Mitarbeitersicherheit zurück. In einem immer komplexeren Gesundheitswesen rücken Risikobewusstsein, Fehlermanagement und Fragen der Qualität in den Mittelpunkt, wie auch weltweite Studien belegen:

Im Bereich der Patientensicherheit stellt der medizinische Fehler nach aktueller Studienlage in den „High Income Countries“ die dritthäufigste Todesursache dar.

Etwa 43 Millionen Schadensfälle ereignen sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich weltweit im Gesundheitswesen – statistisch gesehen sind davon 28,6 Millionen auf menschliche Fehler zurückzuführen.

4,1 Millionen Menschen erkranken in Europa jährlich an einer nosokomialen Infektion. Auf Österreich umgelegt, sprechen wir von 2.400 Todesfällen pro Jahr. Experten gehen davon aus, dass 20 bis 30 Prozent aller nosokomialen Infektionen durch entsprechend intensive Hygiene- und Kontroll-Programme vermieden werden können.

Diese und weitere Bereiche der Patientensicherheit werden in der 1. JournalistInnen-Akademie der Plattform Patientensicherheit behandelt, zu der die Präsidentin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit Sie hiermit einlädt.

Abseits der tagesaktuellen Themen möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, hinter die Kulissen der Plattform Patientensicherheit zu blicken und sich mit Expertinnen und Experten des österreichischen Gesundheitswesens auszutauschen. In der ersten JournalistInnen-Akademie bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Arbeitsfelder der Patientensicherheit wie Hygiene, Mitarbeiterkommunikation „Speak Up!“ oder Patient Empowerment. Darüber hinaus geben wir Inputs zu tagesaktuellen Themen wie Gewalt im Gesundheitswesen und diskutieren rechtliche und ethische Aspekte der Patienten- und Mitarbeitersicherheit.

Unser Angebot richtet sich sowohl an Jung-JournalistInnen, die einen ersten Einblick in Themen der Patientensicherheit gewinnen möchten, als auch an langjährige Profis des Gesundheitsjournalismus.

Da die Anzahl an Plätzen limitiert ist, bitten wir um Anmeldung bis 11.06.2018 unter bosko.skoko @ kommunikationsmacherei.at

Über die Plattform:

Die Österreichische Plattform Patientensicherheit ist ein unabhängiges, nationales Netzwerk. Diesem gehören die wesentlichen Einrichtungen und ExpertInnen des österreichischen Gesundheitswesens an, die sich mit PatientInnen- und MitarbeiterInnen-Sicherheit beschäftigen. Im Zentrum der Arbeit steht die Förderung der PatientInnen- und MitarbeiterInnen-Sicherheit durch Forschung, Koordination von Projekten, Vernetzung und Information. www.plattformpatientensicherheit.at

JournalistInnen-Akademie der Plattform Patientensicherheit



Ihre GesprächspartnerInnen:

• Brigitte Ettl, Präsidentin der Österreichischen Plattform

Patientensicherheit und Ärztliche Direktorin am Krankenhaus Hietzing

• Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen

Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes

• Gabriele Jaksch, Präsidentin der MTD-Austria, Dachverband

der gehobenen medizinisch-technischen Dienste Österreichs

• Maria Kletecka-Pulker, stellvertretende Leiterin des

Instituts für Ethik und Recht in der Medizin und Geschäftsführerin

der Österreichischen Plattform Patientensicherheit



Das Programm:

• 09:15 Einlass und kleines Frühstück

• 09:30 Start der Vorträge mit anschließender Fragerunde

• 11:00 Voraussichtliches Ende und Möglichkeit für

Einzelgespräche



Datum: 12.6.2018, um 09:30 Uhr



Ort:

• Institut für Ethik und Recht in der Medizin Einlass

ab 09:15 Uhr

Spitalgasse 2-4, Hof 2.8, 1090 Wien



