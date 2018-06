Hilfswerk Niederösterreich setzt bei sprachlicher Frühförderung auf „Hör zu, Bakabu“

In Tulln getestet, Ausweitung auf ganz Niederösterreich im kommenden Schuljahr / Hilfswerk-Woche startet morgen

Wien (OTS) - Über 500 selbständige Tageseltern und rund 60 Kinderbetreuungseinrichtungen unterstützen berufstätige Eltern bei der täglichen Kinderbetreuung. Den Expertinnen und Experten des Hilfswerks Niederösterreich ist es dabei wichtig, individuell und mit hoher pädagogischer Qualität auf die Bedürfnisse und Lebensphasen der Kinder einzugehen.

Durch Singen Sprache lernen

Bereits seit einigen Monaten arbeitet das Familien- und Beratungszentrum Tulln mit dem mittlerweile über die Grenzen Niederösterreichs bekannten Konzept „Hör zu, Bakabu“. Mit Hilfe von neu komponierten und getexteten Kinderliedern erlernen Kinder spielerisch die deutsche Sprache. Jedes Lied beinhaltet eine spezielle, wissenschaftlich fundierte Sprach-Übung, die unterstützt durch Rhythmus, Wortwiederholungen und Humor den Kindern helfen sich Sprachverständnis und Sprachkompetenz anzulernen. Gerade die sprachliche Frühförderung durch Musik kann Kindern helfen, die eigenen, oder eine fremde Sprache zu erlernen. Nach einer Pilotphase in der Region Tulln wird das Konzept ab dem Schuljahr 2018 / 19 auf alle Kinderbetreuungseinrichtungen des Hilfswerks Niederösterreich ausgerollt.

„Es freut mich, dass auch das Hilfswerk Niederösterreich großes Augenmerk auf die Sprachentwicklung und Sprachkompetenz der Kinder richtet. Mit dem Konzept von Bakabu, das auch in allen Kindergärten landesweit eingesetzt wird, gibt man Kindern die Möglichkeit die deutsche Sprache spielend zu erlernen“, so Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin für Bildung, Familien und Soziales.

„Das Hilfswerk ist regionaler Ansprechpartner für Familien in ganz Niederösterreich und so laufend auf der Suche nach praktischen Lösungen. Eine dieser Lösungen ist das Konzept von Bakabu. Wir freuen uns, damit Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen, sei es als Mutter- oder Fremdsprache “, so Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich.

Das Hilfswerk ist da, wo Familien nach individuellen Lösungen suchen

Seit Ende April informiert das Hilfswerk Niederösterreich im Rahmen der Hilfswerk Erleben Tour. Der Hilfswerk Erlebnis Bus ist dabei quer durch Niederösterreich unterwegs. In mehr als 30 niederösterreichischen Gemeinden und Städten erfahren Besucherinnen und Besucher mehr zu Themen wie Kindererziehung und Kinderbetreuung, seelische Gesundheit und Familie, Finanzen und Vorsorge, sowie Älterwerden und Pflege. Denn das Hilfswerk Niederösterreich möchte als regionaler Ansprechpartner da sein, wo Familien Unterstützung und Begleitung benötigen.

Von 8. – 17. Juni 2018 findet die Hilfswerk-Woche statt. Zahlreiche Einrichtungen des Hilfswerks Niederösterreich präsentieren in dieser Zeit ihre Leistungen und informieren Interessentinnen und Interessenten über Angebote aus den Bereichen Hilfe und Pflege daheim sowie der Familien- und Beratungszentren. Die Termine aller kommenden Events finden sich auf www.hilfswerkwoche.noe.hilfswerk.at.

Alle Details zu der Fülle an Angeboten des Hilfswerks Niederösterreich - sei es der Bereich Hilfe und Pflege daheim oder das Leistungsangebot der Familien- und Beratungszentren - finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Satzinger, Hilfswerk Niederösterreich, Öffentlichkeitsarbeit,

02742/249-2060, petra.satzinger @ noe.hilfswerk.at