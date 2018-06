FPÖ-Gudenus: „Auch Wien hat die Deutschklassen konsequent umzusetzen“

„Gescheiterte sozialistische Bildungs- und Integrationspolitik hat Probleme mit Zuwandererkindern verursacht“

Wien (OTS) - „Völlig inakzeptabel“ ist für den geschäftsführenden freiheitlichen Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus der von Wiener Schuldirektoren angekündigte Boykott der Deutschförderklassen. „Gerade in Wien gibt es unzählige Schulklassen, in denen eine Mehrzahl der Kinder gar nicht oder nur ungenügend Deutsch kann. Dadurch werden die österreichischen Kinder in ihrem Lernfortkommen behindert. Daher ist es gerade in der Bundeshauptstadt von enormer Bedeutung, dass die Kinder mit Deutschdefiziten in eigenen Klassen unterrichtet werden, bevor sie in den Regelunterricht integriert werden."

„Die gescheiterte rot-grüne Bildungs- und Integrationspolitik trägt maßgeblich daran Schuld, dass in Wien diese enormen Probleme mit Zuwandererkindern vorhanden sind. So gibt es viele Kinder, die bereits in zweiter oder dritter Generation hier leben und trotz mehrjährigen Kindergartenbesuchs kaum ein Wort Deutsch sprechen. Dem wollen wir mit den Deutschklassen entgegentreten, damit diese Kinder eine Chance auf eine positive Integration und eine gute berufliche Zukunft haben“, betonte Gudenus.

Gudenus, auch geschäftsführender Landesobmann der Wiener FPÖ, forderte Bildungsstadtrat Czernohorsky und Stadtschulratspräsident Himmer auf, penibel auf die Umsetzung der im Nationalrat beschlossenen Deutschklassen zu achten und diese notfalls zu erzwingen. „Es ist wirklich skandalös, dass gerade Schuldirektoren eine gesetzestreue Vorgangsweise verweigern. Hier muss es ernsthafte Konsequenzen geben.“

