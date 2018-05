Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures in China eingetroffen

Ziel der Reise ist weitere Vertiefung der österreichisch-chinesischen Beziehungen

Wien (PK) - "Der Staatsbesuch von Bundespräsident Alexander van der Bellen und seiner umfangreichen Delegation war ein wichtiger Meilenstein für die Intensivierung der Beziehung zwischen China und Österreich. Diese Dynamik gilt es jetzt zu nutzen und die Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter zu festigen", so die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures anlässlich des Beginns ihres offiziellen Besuchs der Volksrepublik im Rahmen einer Delegation aus Nationalratsabgeordneten und Bundesratsmitgliedern.

Das offizielle Programm beginnt am Dienstag, dem 29.5. mit Treffen mit Li Xaolin, Präsidentin der Freundschaftsgesellschaft, und dem Vizepräsidenten des Volkskongresses Wu Weihua. Inhalt des Gesprächs wird vor allem der Ausbau der bilateralen Kontakte, insbesondere auf parlamentarischer Ebene, sein.

Am Mittwoch (30.5.) wird sich die Zweite Nationalratspräsidentin mit Qian Hongshan, Vize-Minister der Internationalen Abteilung der KP, zu den Themen Neue Seidenstraße und Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union austauschen. Am 1.6. folgen Gespräche mit der Provinzführung von Shaanxi, einem der wichtigsten Standorte für Technologie- und Softwareunternehmen in China. Im Anschluss besucht Bures den International Trade & Logistics Park in Xi'an, der Hauptstadt der Provinz Shaanxi. Der Standort ist ein bedeutender Knotenpunkt für Schiff- und Bahntransport in Zentralchina. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl