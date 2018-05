ÖVP-Bundesrat Christian Buchmann neuer Vorsitzender des EU-Ausschusses des Bundesrates

Folgt in dieser Funktion auf Edgar Mayer

Wien (OTS) - Der Vorarlberger ÖVP-Bundesrat Edgar Mayer legt im Herbst sein Bundesratsmandat zurück. Mayer war bis dato Vorsitzender im EU-Ausschuss des Bundesrates – einem wichtigen Kontrollgremium, das auf europäischer Ebene eine Vorreiterrolle übernommen hat. Zu Mayers Nachfolger in dieser Funktion wurde in der Ausschusssitzung gestern, Montagnachmittag, einstimmig der steirische ÖVP-Bundesrat Christian Buchmann gewählt.

Buchmann, Jahrgang 1962, ist seit Dezember 2017 als Bundesrat aktiv. Er hat in Graz und Los Angeles Sozial- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Politisch war er auf Stadt-, Landes- und Europaebene tätig, hatte Funktionen in der Jungen ÖVP, im Wirtschaftsbund, im steiermärkischen Landtag und in der Bundes-ÖVP als stellvertretender Parteiobmann inne.

Buchmann: "Ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass der EU-Ausschuss des Bundesrates seine Arbeit als Bindeglied zwischen der europäischen Ebene und den Bundesländern und Gemeinden weiter stärkt – wir setzen uns vehement dafür ein, dass die auf europäischer Ebene geplanten Maßnahmen die Länderinteressen berücksichtigen."

