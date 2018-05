Schon 100 GesundheitspartnerInnen sorgen für Abwechslung im Alltag

Fit und mobil mit Zirkeltraining zu Hause.

Wien (OTS) - Bewegung, Ernährung und soziale Kontakte nehmen einen wichtigen Platz in der Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität von älteren Menschen ein. Genau darauf zielt das „Gesund fürs Leben“ Projekt des Wiener Hilfswerks ab, das von der Wiener Gesundheitsförderung und dem Fonds Gesundes Österreich gefördert wird. Ehrenamtliche GesundheitspartnerInnen (Alter 50+) besuchen ältere Menschen (ab 60 Jahren) zu Hause und machen mit ihnen muskelkräftigende Übungen. Zusätzlich geben sie Tipps für eine gesunde Ernährung im Alter und leisten durch ihre regelmäßigen Besuche einen wertvollen Beitrag für einen zusätzlichen sozialen Kontakt.

Schon 100 Paare

Kürzlich hat das 100. Paar zu trainieren begonnen. Gesundheitspartner Franz Z. besucht Helga K., um mit ihr regelmäßig Gymnastik zu machen und zu plaudern. „Einen anderen Menschen durch ganz einfache Tätigkeiten zu fördern empfinde ich als zutiefst befriedigend und sinnstiftend“, erklärt Franz Z. seine Motivation für die Teilnahme am Projekt. Nachdem er den Bedarf für mehr Bewegung im Alter sah, ließ er sich im April 2018 beim Wiener Hilfswerk zum Gesundheitspartner ausbilden. An vier Schulungsabenden wurden ihm ausgewählte einfache Bewegungsübungen, Ernährungstipps und der richtige Umgang mit älteren, teils bewegungseingeschränkten Menschen vermittelt.

Positive Veränderungen

Seit drei Wochen trainiert er mit Helga K. Schon nach kurzer Zeit konnten die beiden einige positive Veränderungen wahrnehmen. „Mir fallen die Übungen schon leichter und ich schaffe mehr Wiederholungen“, freut sich Helga K. Sie ist dankbar, dass ein effektives und wissenschaftlich fundiertes Training bei ihr zu Hause stattfinden kann. So ist sie dazu angehalten, regelmäßig Bewegung zu machen. Eine riesige Unterstützung, wie sie sagt, denn die Motivation für ein eigenständiges Trainieren sei ihr abhandengekommen. Franz Z. findet, dass er sich in der kurzen Zeit eine viel aufrechtere und geradere Haltung angewöhnt hat und auch sein Gleichgewicht besser geworden ist. „Ich halte das Projekt für eine tolle Sache“, ergänzt er, „weil man auch an sich beobachten kann, wie man dabei wächst und sich entwickelt.“

Einfach mitmachen

Das Wiener Hilfswerk sucht weiterhin ehrenamtliche GesundheitspartnerInnen, die Bewegungsübungen bei älteren Menschen anleiten möchten. Außerdem werden ältere Menschen gesucht, die mitmachen und wieder ein selbständigeres Leben führen und ihren Alltag zu Hause besser bewältigen möchten. Weitere Informationen gibt es bei Mag.a Astrid Böhm unter der Tel. 01 512 36 61 DW 470 oder unter 0664 618 96 40, sowie via Mail an astrid.boehm@wiener.hilfswerk.at. Außerdem gibt es zahlreiche Infos unter https://gesund-fuers-leben.at.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

