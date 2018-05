Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch im Caritas Pflegewohnhaus St. Bernadette

Caritas Präsident Michael Landau begrüßte Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Frau Doris Schmidauer im Pflegewohnhaus St. Bernadette in Breitenfurt Niederösterreich.

Breitenfurt (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Frau Doris Schmidauer besuchten heute das Caritas Pflegewohnhaus St. Bernadette in Breitenfurt in Niederösterreich. Seit elf Jahren ist das Haus ein Zuhause für ältere und pflegebedürftige Menschen. Das Angebot umfasst Betreuung und Pflege für bis zu 108 ältere Frauen und Männer. Schwerpunkte des Hauses liegen bei den Themen Demenz und Palliative Care.

„Es ist erfreulich, dass die Menschen in unserem Land immer älter werden, gleichzeitig ist die älter werdende Bevölkerung natürlich auch eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Aber wenn es um die älteren Menschen in unserem Land geht, geht es um Menschen und nicht um einen Kostenfaktor“, hob Van der Bellen hervor. „Ich danke den Frauen und Männern, die in der Pflege arbeiten und tagtäglich Großartiges leisten, wie hier im Pflegewohnhaus der Caritas in Breitenfurt, aber auch in der mobilen Pflege. Und ein großes Danke auch an die Angehörigen.“

„Das menschliche Antlitz einer Gesellschaft zeigt sich vor allem auch darin, wie in dieser Gesellschaft mit alten Menschen und mit Menschen am Ende ihres Lebens umgegangen wird“, betonte Caritas Präsident Michael Landau. „Aktuell wird viel von Leistungsträgern gesprochen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass ältere Menschen, die heute vielleicht unsere Hilfe brauchen, ihr Leben lang viel für unsere Gesellschaft geleistet haben.“

Schwerpunkte Demenz und Palliative Care

Einen besonderen Schwerpunkt legt das Haus auf die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen, für die im Haus ein eigener Bereich geschaffen wurde. Dazu gehört auch der speziell für Menschen mit Demenz gestaltete Sinnesgarten.

Mit Hospiz und Palliative Care stellt das Pflegewohnhaus die bestmögliche Lebensqualität von schwerkranken und sterbenden Menschen in den Mittelpunkt. Das interdisziplinäre Team im Haus St. Bernadette bietet neben der pflegerischen und der medizinischen Kompetenz auch psychosoziale und spirituelle Begleitung. Zudem stehen die MitarbeiterInnen den Angehörigen in allen Fragen rund um das Abschiednehmen und in ihrer Trauerarbeit bei.

Modern Leben im Grünen

Wer ein Leben mitten im Grünen sucht und trotzdem in Stadtnähe leben will, ist im Haus St. Bernadette richtig. Das vor elf Jahren gebaute Haus in Breitenfurt erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemäße und dennoch familiäre Betreuung. Geboten werden Wohnen und Pflege in herzlicher Atmosphäre und hoher Qualität, Urlaubspflege als Entlastung für Angehörige sowie Übergangspflege nach einem Krankenhausaufenthalt und Tagespflege. 80 MitarbeiterInnen aus 16 Nationen betreuen die SeniorInnen.

Caritas Pflege

Die Caritas unterstützt ältere und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen mit der Hilfe, die sie gerade benötigen - individuell und auf Augenhöhe. Das Angebot reicht von Beratung für Betroffene und Angehörige, Pflegewohnhäuser, Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Notruftelefone, 24 Stunden-Betreuung, Kurzzeitpflege, bis hin zum Mobilen Hospiz.

4.750 ältere und pflegebedürftige Menschen können in den 48 Pflegewohnhäusern der Caritas leben. Über 2,3 Millionen Stunden leistet die Caritas in Österreich in der mobilen Pflege.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Frauscher

Pressestelle Caritas der Erzdiözese Wien

Tel.: 0664/8294411

E-Mail: andrea.frauscher @ caritas-wien.at