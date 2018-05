WÄK-Präsident Szekeres: Zuversicht in gute Zusammenarbeit mit neuem Bürgermeister

Dank an Michael Häupl für 23 Jahre Einsatz für die Stadt Wien und ihre Bewohnerinnen und Bewohner

Wien (OTS) - „Im Namen der Wiener Ärzteschaft gratuliere ich Michael Ludwig zu seiner heutigen Wahl als Wiener Bürgermeister durch den Gemeinderat und möchte im gleichen Atemzug auch dem scheidenden Stadtoberhaupt Michael Häupl für 23 Jahre unermüdlichen Einsatz für unsere Stadt und seine Bewohnerinnen und Bewohner danken“, betont Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres.

Auch wenn es in der Vergangenheit manchmal zu hitzigen Diskussionen zwischen der Standesvertretung der Ärztinnen und Ärzte und der Gemeinde Wien gekommen ist, so habe in Summe dennoch ein positives Gesprächsklima geherrscht und man habe sich immer irgendwo in der Mitte getroffen. „Das beste Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien sind die vor Kurzem erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der Wiener Gebietskrankenkasse über den Honorarabschluss für die Wiener niedergelassenen Kassenmediziner samt begleitender Fördermaßnahmen durch die Stadt Wien“, so Szekeres. Es wurden dabei wichtige Schritte gesetzt, um den bereits bestehenden Ärztemangel im niedergelassenen Bereich aktiv zu bekämpfen, damit die hervorragende Gesundheitsversorgung in Wien auch kommenden Generationen erhalten bleibt.

Szekeres abschließend: „Ich bin zuversichtlich, dass wir auf Basis des guten Einvernehmens mit Michael Ludwig in diesen Fragen auch nötige weitere Schritte zur Lösung von Problemen in der Wiener Gesundheitsversorgung finden werden. Die Ärzteschaft wird sich hier gerne konstruktiv auch in Zukunft einbringen. Wir wünschen Bürgermeister Ludwig alles Gute für seine neue verantwortungsvolle Tätigkeit.“ (bs)

