Hofinger: Die Landwirtschaft ist Hauptbetroffener beim Klimawandel

Umfassende Diskussion bei Klima- und Energieenquete im Nationalrat – Regierung beschließt wichtiges Maßnahmenpaket für die Landwirtschaft

Wien (OTS) - Langandauernde Trockenheit aber auch Überflutungen durch sinnflutartige Regenfälle verursachen alljährlich enorme Schäden in der Landwirtschaft. „Die Bäuerinnen und Bauern sind somit Hauptbetroffene des Klimawandels“, betonte heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Manfred Hofinger in seinem Statement bei der parlamentarischen Enquete „Mission 2030 – Die Klima- und Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung“. „Für uns Bauern ist es daher ein vordringliches Anliegen, die ambitionierten Ziele einer integrierten Klima- und Energiepolitik zu unterstützen, etwa durch effizientere Bewirtschaftung des Bodens und Ausbau der Biomasse zur umweltschonenden Energiegewinnung“, so Hofinger.

Hauptaufgabe der heimischen bäuerlichen Familienbetriebe ist jedoch die Sicherung der Lebensmittelproduktion und das flächendeckend in und für ganz Österreich. „Mit regionaler Frische und der hohen Qualität unserer Produkte tragen wir bereits jetzt stark zu umweltschonender Bewirtschaftung bei“, gibt Hofinger zu bedenken. „Dennoch sind es die Bäuerinnen und Bauern, die täglich in und mit der Natur arbeiten. Sie sind die ersten, die den sich verändernden Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und massive Schäden bzw. Ernteeinbußen zu kämpfen haben“, begrüßt Hofinger zudem das heute im Ministerrat beschlossene Maßnahmenpaket.

Anreize statt Verbote

Starke Trockenheit und damit einhergehender Schädlingsbefall stellt viele Landwirte bereits zu Beginn des heurigen Jahres vor eine wirtschaftlich bedrohliche Lage. „Rasche und unbürokratische Maßnahmen, die den Bäuerinnen und Bauern Perspektive und Hilfe zur Selbsthilfe geben, wurden nun in der Regierung beschlossen“, sieht Hofinger vor allem in der Nutzung der ÖPUL-Biodiversitätsflächen und der kurzfristig erlaubten Schadholzlagerung wichtige Maßnahmen, die den betroffenen Landwirten eine erste Schadensminimierung ermöglichen.

Entscheidend für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft sind für den ÖVP-Abgeordneten jedoch die seit längerem geforderte und im Regierungsprogramm angekündigte Umsetzung einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage sowie eine Vereinheitlichung der Versicherungssteuer bei Agrarversicherungen. „Damit schaffen wir wesentliche Anreize zur Eigenvorsorge und mittels der Gewinnglättung endlich einen zeitgemäßen und den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepassten Einkommenszyklus bei Landwirten“, erwartet Hofinger eine zügige Beschlussfassung im Parlament.

