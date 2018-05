Der Klima- und Energiefonds lädt zum Science Brunch „Industrielle Energiesysteme“

Wien (OTS) - Der „Science Brunch" des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) hat sich zu einem fixen Treffpunkt der Energie- und MobilitätsforscherInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt. Er gibt Einblick in die Welt der Innovation und zeigt die Bandbreite österreichischer Energieforschung.

Beim kommenden Science Brunch am 28.5.2018 in Wien stehen zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich Industrielle Energiesysteme „erforscht in Österreich“ im Mittelpunkt.

Hier der link zum Programm

Datum: 28.5.2018, 10:00 -14:45 Uhr

Ort: TU the Sky, Getreidemarkt 9, 1060 Wien

Anmeldung: Für den Science Brunch können Sie sich hier anmelden! Die Teilnahme ist kostenlos.

Programm

10:00 – 10:30 Registrierung und Frühstück

10:30 – 10:45 Begrüßung

10:45 – 12:15

Renewables4Industry - Abstimmung des Energiebedarfs von industriellen Anlagen und der Energieversorgung aus fluktuierenden / Simon Moser, Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz

Solar Automotive - Solare Prozesswärme für die Automobil- und Zulieferindustrie / Jürgen Fluch, AEE INTEC

RenewableSteelGases - Einbindung erneuerbarer Energie in die Stahlproduktion zur Energieeffizienzsteigerung und Reduktion der CO2-Emissionen / Markus Lehner, Montanuniversität Leoben Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes

12:15 – 13:15 Mittagsbuffet

13:15 – 14:45

E³-SteP - Enhanced Energy Efficient Iron- and Steel Production / Hanspeter Ofner, Primetals Technologies Austria GmbH

ViennaGreenCO2 - Energy efficient CO2 capture and carbon neutral CO2 supply chain for greenhouse fertilization at Wien Simmering / Gerhard Schöny, Technische Universität Wien Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften

BAMA - Balanced Manufacturing / Benjamin Mörzinger, Technische Universität Wien Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at