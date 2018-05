Währinger Straße: SWV Wien setzt Initiative für Geschäftsleute

Trotz Baustelle ungestörtes Einkaufen

Wien (OTS/SWV Wien) - Die Bauarbeiten in der Währinger Straße haben bereits begonnen. Bis 31. August 2018 werden die Wasserrohre zwischen Gürtel und Aumannplatz erneuert. "Die Baumaßnahmen sind notwendig, um die Wasserversorgung in Währing nachhaltig zu sichern. Sie sind zugleich aber eine herausfordernde Zeit für die Währinger Geschäftsleute", sagt Katharina Schinner, Geschäftsführerin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien (SWV Wien). ++++

Der SWV Wien informierte daher die Unternehmerinnen und Unternehmer vorab über die genauen Maßnahmen. Entlang der Baustelle sind vor allem die kleineren Geschäfte in Sorge, dass ihre Kundschaft ausbleiben könnte, betont Schinner und ergänzt: "Wir haben deshalb eine Initiative gesetzt, mit der wir die Währinger Geschäfte in dieser schwierigen Situation unterstützen möchten."

Dazu hat der SWV Wien am Beginn der Baustelle ein großes Plakat aufgehängt, das sichtbar macht, dass auf der Währinger Straße weiterhin ungestört eingekauft werden kann. "Die Währinger Straße ist weiterhin gut erreichbar. Mit unserer Initiative möchten wir dazu beitragen, dass die Währinger Straße eine stark frequentierte Einkaufsstraße bleibt", erklärt Stephan Kögl, Mitinitiator und Klubobmann der SPÖ Währing.

Auch Mitinitiator Helmuth Bronnenmayer ruft zum Zusammenhalt auf: "Fahr nicht fort, kauf im Ort! Jetzt heißt es, noch bewusster in Währing einzukaufen und damit das Leben der Geschäfte im Bezirk zu erleichtern." Er erinnert daran, dass im Zuge des Rohrtauschs auch Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Fußgängerfreundlichkeit gesetzt werden. "Bei unseren Besuchen wurde deutlich, dass viele Geschäftsleute die Vorteile der Revitalisierung begrüßen und am Ende des Tages sehen, was unseren Bezirk lebenswerter macht", betont Bronnenmayer abschließend.

Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung unter https://flic.kr/s/aHskywSVYX zur Verfügung.



