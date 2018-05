IGP veröffentlicht Video zu IGP Dialog: Selbstversorgung verlangt umfassenden Diskurs

Diskutanten einig: Es braucht breite und faktenbasierte Diskussion für nachhaltige und produzierende Landwirtschaft, um Versorgung aus heimischer Landwirtschaft sicherzustellen

Wien (OTS) - Am 9. Mai 2018 fand der fünfte IGP Dialog im Wiener Lokal Labstelle statt. Bei der Diskussion zum Thema "Selbstversorgung oder Selbstbetrug: Lügen wir uns selbst in die Tasche?“ kamen die Diskutanten überein, dass es einen breiten und wissenschafts-basierten Dialog braucht, um ein ganzheitliches und nachhaltiges Agrarmodell zu schaffen. Damit soll auch künftig ein möglichst hoher Selbstversorgungsgrad mit heimischen Lebensmitteln sichergestellt werden.

Nach einer Begrüßung von IGP Obmann Christian Stockmar und einer Keynote vom Generalsekretär der Europäischen Saatgut-Vereinigung (ESA), Garlich von Essen, diskutierten:

Josef Plank (Generalsekretär im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)

Andreas Steidl (stv. Geschäftsführer von Ja! Natürlich)

Ernst Karpfinger (Präsident der Vereinigung "Die Rübenbauern“) sowie

Garlich von Essen (ESA)

Das Video ist abrufbar unter: https://youtu.be/cLeSVbW2LjA





Hintergrund

Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) ist die Interessengemeinschaft der Pflanzenschutzmittel-produzierenden Unternehmen in Österreich. Ihre Kernaufgabe liegt in einer offenen und sachlichen Information rund um das Thema Pflanzenschutz. Dabei steht die IndustrieGruppe Pflanzenschutz als Gesprächspartner für Politik, Verwaltung und Umweltorganisationen zur Verfügung. Die 15 Mitglieder der IndustrieGruppe Pflanzenschutz sind die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Sie beschäftigen rd. 370 Mitarbeiter und erwirtschaften pro Jahr ca. 130 Millionen Euro an Umsatz.

Rückfragen & Kontakt:

Kapp Hebein Partner GmbH

Presse IndustrieGruppe Pflanzenschutz

Mail: presse @ igpflanzenschutz.at