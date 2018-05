Führungswechsel in der SPÖ Floridsdorf - Georg Papai folgt Michael Ludwig

Am Montag, den 14. Mai 2018 haben über 200 Floridsdorfer SPÖ-Delegierte das zukünftige Führungsteam der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Bezirk gewählt.

Wien (OTS/SPW) - Nachdem Dr. Michael Ludwig im Jänner zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Wien gewählt worden ist, hat er im Bezirk die Stafette weitergegeben. Georg Papai wurde mit über 94 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Floridsdorf gewählt.



„Die SPÖ war und ist die bestimmende Kraft in Floridsdorf. Ich möchte alle Floridsdorferinnen und Floridsdorfer einladen, ihren Bezirk mit der Sozialdemokratie gemeinsam zu gestalten. Dazu werde ich eine Floridsdorfer Zukunftsdiskussionsreihe initieren!“ so Bezirksvorsteher Papai bei seiner Antrittsrede.

Georg Papai werde in seiner neuen Funktion als Floridsdorfer Parteivorsitzender zukünftig noch stärker die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer zur Mitarbeit und Gestaltung ihres Bezirks einladen. Der neue Vorsitzende schlägt vor, heuer im Herbst eine große Visionendiskussion zu organisieren, bei welcher alle Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner eingeladen sind, ihre Visionen in die starke Arbeit der Floridsdorfer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einfließen zu lassen.



Neben dem Vorsitzenden wurde auch ein neues Präsidium gewählt. Dr. Michael Ludwig bleibt dem Bezirkspräsidium als Stellvertreter erhalten. Auch die langjährige und erfahrene Nationalratsabgeordnete Angela Lueger wurde als stellvertretende Parteivorsitzende bestätigt.

Neu ins Bezirkspräsidium gewählt wurden Frau Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ilse Fitzbauer und der Vorsitzende der FSG Wien, Gemeinderat Christian Meidlinger.

Mehr Infos zu Innovationen im Bezirk und Neuigkeiten aus der SPÖ Floridsdorf finden Sie unter http://www.floridsdorf.spoe.at/



