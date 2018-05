Einladung Pressekonferenz ÖÄK "Schmerz lass nach!"

Was leistet moderne Schmerztherapie? Was liegt in Österreich noch vor uns?

Wien (OTS) - 1,5-1,8 Millionen Menschen leiden in Österreich an chronischen oder chronisch rezidivierenden Schmerzen. Schmerzen können sich – oft durch unzureichende Behandlung – als Schmerzkrankheit verselbstständigen, davon sind 350 000 - 400 000 Personen in Österreich betroffen. Chronische Schmerzen und Schmerzkrankheit gelten mittlerweile als Hauptgrund für Frühpensionierungen. Österreich hinkt nach: Die multimodale Schmerztherapie muss auch bei uns zum Versorgungsstandard werden. Von einer flächendeckenden, leitliniengerechten Versorgung aller Schmerzpatienten ist Österreich allerdings noch meilenweit entfernt.

Die Österreichische Ärztekammer lädt Journalistinnen und Journalisten sehr herzlich ein zu einer Bestandsaufnahme „Schmerzbehandlung in Österreich“ im Rahmen der Pressekonferenz:

Thema: Schmerz lass nach! Was leistet moderne Schmerztherapie? Was

liegt in Österreich noch vor uns?



Ihre Gesprächspartner sind:

- Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Wiener und der

Österreichischen Ärztekammer

- OÄ Dr. Gabriele Grögl, FÄ für Anästhesie und Intensivmedizin,

Leitung der Schmerzambulanz der KAR, Präsidentin der

Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG)

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, FA für Anästhesie und

Intensivmedizin, Leiter des Zentrums für Interdisziplinäre

Schmerztherapie und Palliativmedizin, Klinikum Klagenfurt,

Generalsekretär der ÖSG; Präsident der Österreichischen

Palliativgesellschaft

- Univ.-Prof. Dr. Michael Herbert, Professor für Spezielle

Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin an der

Universitätsklinik Graz, Klinikvorstand der Universitätsklinik für

Anästhesiologie und Intensivmedizin in Graz, Kassier der ÖSG



Datum: 22.5.2018, um 09:30 Uhr



Ort:

Österreichische Ärztekammer Konferenzzentrum 1. Stock, Saal

4

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien



