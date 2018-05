Ausbau AKW Dukovany - Öffentliche Anhörung in Wien

Nach den Plänen des tschechischen Energiekonzerns CEZ soll das AKW Dukovany erwqeitert. Dazu muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)durchgeführt werden.

Freistadt (OTS) - Das AKW Dukovany mit seinen vier Reaktoren befindet sich nur 30 km von der österreichischen Grenze entfernt und soll nun um zwei Reaktoren erweitert werden.

Dazu muss eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Im Rahmen dieser UVP findet nun am 6. Juni 2018 um 15:00 Uhr im ODEON Theater in Wien, Taborstraße 10 ein öffentliches Hearing statt, an dem jede/r teilnehmen, Fragen stellen und seine ablehnende Haltung zu diesem Vorhaben äußern kann.

„Wir haben dazu schon im Jänner eine Stellungnahme verfasst, in der wir die völlig unzureichenden UVP – Unterlagen scharf kritisiert und ein öffentliches Hearing in Österreich eingefordert haben, dass nun stattfindet“, erinnert Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee.

Nur fehlen leider wichtige und unverzichtbare Beurteilungskriterien. So wird völlig unzureichend auf die Nullvariante (kein Ausbau) eingegangen, obwohl dies ein elementarer Bestandteil einer UVP ist.

„Es ist auch kein konkreter Reaktortyp angegeben, sondern teilweise nur Modelle oder Reaktortypen, die die Anforderungen an EU – Normen nicht erfüllen, oder Projekte gestoppt wurden. Auch eine ausreichende Versorgung mit Kühlwasser ist keinesfalls sichergestellt. Eine Beurteilung ist somit entweder negativ oder nicht möglich“, erklärt Manfred Doppler die Mängel in diesen über 500 Seiten langen aber mangelhaften Unterlagen.

Auch alle neun Bundesländer haben sich gegen den Ausbau des AKW Dukovany ausgesprochen.

„Wir appellieren an die österreichische Regierung, dafür zu sorgen, dass diese Anhörung nicht wider zu einer Farce in Form einer Selbstdarstellung des Projektbetreibers wird und die Teilnehmer nicht wieder mit endlosen technischen Details strapaziert werden, sondern die Fragen und Einwendungen der Bürger und Umweltorganisationen konkret und verständlich beantwortet werden“, so Manfred Doppler anschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Anti Atom Komitee

DI Manfred Doppler

+43 (0)664 45 05 015