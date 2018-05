Neuer Lehrgang zu PR & Kommunikationsmanagement

Die Fachhochschulen St. Pölten und Burgenland bieten ab Herbst einen Lehrgang im Bereich Öffentlichkeitsarbeit an

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Im kommenden Studienjahr startet an der FH St. Pölten und FH Burgenland der neue Weiterbildungslehrgang „PR & Kommunikationsmanagement“: Die berufsbegleitende Ausbildung vermittelt umfassendes Wissen für eine Karriere im dynamischen Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Sie richtet sich an Personen, die sich auf professioneller Ebene mit Public Relations beschäftigen möchten und ermöglicht auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern den Start im wachsenden digitalen Berufsfeld. Die Weiterbildung kann als akademischer Lehrgang oder Masterlehrgang absolviert werden.

Im akademischen Lehrgang (zwei Semester) werden Grundlagen vermittelt – von interner und externer Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Marktforschung und Online-Kommunikation bis hin zum Eventmanagement. Darüber hinaus erlangen die Studierenden auch Kenntnisse in Bereichen Rechnungswesen und Betriebswirtschaft, Recht, PR-Konzeption und -Budgetierung, Texten für die PR und Grafik.

Im darauffolgenden Masterlehrgang (insgesamt vier Semester) liegt der Fokus auf der Spezialisierung und Vertiefung: Behandelt werden Spezialgebiete der PR wie etwa CSR, Corporate Publishing, Investor Relations, Public Affairs, Krisenkommunikation oder Litigation PR.

„Die Lehrenden sind vorwiegend Expertinnen und Experten aus der Praxis, die fundiertes Know-how direkt aus der Branche einbringen. Die Studierenden werden befähigt, Kommunikationsprojekte und -maßnahmen eigenständig zu planen, umzusetzen und zu evaluieren. Sie werden sowohl in Unternehmen, als auch im Agenturbereich umfassendes Wissen als gefragte Expertinnen und Experten einbringen", so Lehrgangsleiterin Sabine Fichtinger.

Die Weiterbildung ist ein Kooperationsangebot zwischen den Studiengängen Media- und Kommunikationsberatung der FH St. Pölten und dem Studiengang Information Medien Kommunikation der FH Burgenland. Die Lehrveranstaltungen finden an der FH St. Pölten, der FH Burgenland und in Wien statt.

Info-Veranstaltungen

Bei speziellen Informationsveranstaltungen steht das Lehrgangsteam für Beratung und Fragen zur Verfügung: Am 14. Mai in St. Pölten, am 4. Juni in Wien und am 7. Juli im Burgenland.

Weitere Informationen: www.fhstp.ac.at/lpr oder www.fh-burgenland.at/pr-lehrgang.

