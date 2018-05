Sepp Schellhorn: Matthias Strolz war nie ein Sesselkleber

Salzburg/Wien (OTS) - „Bewunderung und Respekt vor diesem mutigen Schritt, den Matthias Strolz heute gemacht hat. Matthias Strolz war und ist kein Sesselkleber. Das hat er immer gesagt. Das hält er auch ein. Das ist in dieser Form in Österreich einzigartig,“ reagiert der Landessprecher von NEOS Salzburg Sepp Schellhorn auf die Ankündigung der geordneten Übergabe von NEOS-Parteichef Matthias Strolz. „Matthias Strolz hat für Österreich eine neue politische Kraft mit ins Leben gebracht, deren Aufbauphase nun erfolgreich abgeschlossen ist. Diese anzuführen war seine Berufung. So habe ich ihn erlebt: beseelt, leidenschaftlich, vorausschauend, entschlossen, klar. So hat er auch den heutigen Schritt gesetzt. Dafür gebührt ihm größter Respekt und Dank.“

