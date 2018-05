ÖW-Branchentalk via Facebook Live: Digitale Herausforderungen für die „next generation“

Am Mittwoch, 16. Mai 2018 lädt Petra Stolba Junghoteliers bzw. Juniorchefs ein, gemeinsam mit Digitalexpertinnen und -experten der ÖW über digitale Herausforderungen zu diskutieren.

Wien (OTS) - Die Tourismusbranche erlebt durch die Digitalisierung einen enormen Umbruch. Vom veränderten Nutzungs- und Freizeitverhalten der Gäste, bis hin zu den technischen Möglichkeiten, die auch für Betriebe neue Chancen bedeuten. Jedes Unternehmen bzw. jeder Tourismusbetrieb muss seine Geschäftsmodelle an die Digitalisierung anpassen und rechtzeitig in die digitale Infrastruktur, aber auch in die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.

Vor diesem Hintergrund lädt ÖW-Geschäftsführerin Petra Stolba die „next generation“ an Hoteliers bzw. Juniorchefs ein, gemeinsam mit Digitalexpertinnen und -experten der ÖW über diese Veränderungen zu diskutieren. Vor welchen Herausforderungen im Marketing oder Vertrieb sehen sich die Teilnehmer und ihre Betriebe – und wie kann die ÖW bzw. auch sie sich gegenseitig dabei unterstützen?

Neben kurzen Impulsvorträgen, u.a. von Doris Lieber, Head of Digital Advisory bei Microsoft Österreich, geht es an diesem Halbtag vor allem um Diskussion sowie Wissens- und Erfahrungsaustausch. Dabei stehen besonders die Bedürfnisse jener im Fokus, die in den kommenden Jahren einen (Familien-)Betrieb übernehmen werden.

Für all Interessierten bieten wir die Möglichkeit, per Facebook Live Stream den Vorträgen zu folgen:

https://www.facebook.com/oesterreichwerbung/. Sowohl bei den Impulsen

(14.00 bis 15.00 Uhr) als auch bei der Präsentation der Workshop-Ergebnisse (16.00 bis 17.00 Uhr) können sich die Zuseherinnen und Zuseher über Facebook auch aktiv an der Diskussion beteiligen. Wir moderieren den Live Stream und bringen Kommentare und Beiträge aus der Community in den Workshop ein.

Facebook Live Stream I

Mittwoch, 16. Mai 2018

14.00 – 15.00 Uhr: Was prägt unsere Arbeit im Tourismusmarketing in drei Jahren?

Impulse von Experten der Österreich Werbung – Alexandra Schwarzenbacher (Hotel Brückenwirt) – Doris Lieber (Head of Digital Advisory, Microsoft)

Facebook Live Stream II

Mittwoch, 16. Mai 2018

16.00 – 17.00 Uhr: Präsentation der Ergebnisse und Diskussion

