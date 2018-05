Neues Führungsteam für Katholische Jugend Österreich

Bundeskonferenz der Katholischen Jugend wählt neue ehrenamtliche Vorsitzende.

Wien (OTS) - Bei der Bundeskonferenz der Katholischen Jugend Österreich, die vom 04. bis 06. Mai im Bildungshaus St. Michael in Pfons/Tirol stattfand, wurden Magdalena Bachleitner und Andreas Six-Huber zu den neuen Vorsitzenden der Katholischen Jugend Österreich gewählt. Sie müssen seitens der Bischofskonferenz noch bestätigt werden. Die bisherigen Vorsitzenden Sophie Matkovits und Matthias Kreuzriegler wurden in dieser Funktion bedankt und verabschiedet.

Auch inhaltlich wurde auf der Bundeskonferenz einiges erarbeitet. So wurde das Positionspapier Nachhaltigkeit durch den Teil ökonomische Nachhaltigkeit vervollständigt und neu verabschiedet Auch die Jugendsynode war Thema. Die Delegierten befassten sich mit dem Abschlussdokument der Vorsynode der Jugendlichen und leiteten daraus Erkenntnisse für die pastorale Jugendarbeit der Katholischen Jugend ab.

Die neuen Vorsitzenden im Kurzporträt

Magdalena Bachleitner ist seit vielen Jahren in der Katholischen Jugend Wien engagiert, wo sie vor allem im Vikariat Wien Stadt aktiv war. Die 28-Jährige hat ein Lehramtsstudium für Volksschule absolviert und unterrichtet derzeit an einer WMS in Wien. Ihr ist es besonders wichtig, die Anliegen Jugendlicher zu hören und ihr Sprachrohr zu sein. Gleichzeitig möchte sie Jugendlichen die Möglichkeit geben zu erleben, dass in der katholischen Kirche Platz für sie ist und Kirche das ist, was alle gemeinsam daraus machen. Dafür gehört es für sie auch dazu, im Dialog mit anderen Jugendorganisationen sowie verschiedenen Gremien der katholischen Kirche zu bleiben.

Andreas Six-Huber ist gebürtiger Niederösterreicher und engagiert sich in der KJ der Erzdiözese Wien, besonders im Vikariat Unter dem Wienerwald. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, die ehrenamtlichen Tätigkeiten der vielen motivierten und begeisterten Jugendlichen in der Kirche zu fördern und zu unterstützen, ganz nach dem Motto „Die Jugend kann und soll die Zukunft gestalten“. Der 25-jährige Jungvater (2 Kinder) ist als Projektleiter in einem Ingenieurbüro tätig und schöpft bei seiner Familie und im Glauben neue Kraft für die Anforderungen des Alltages.

Die Vorsitzenden leiten die wichtigsten Gremien der Katholischen Jugend Österreich und vertreten die Jugendorganisation nach innen und außen.

Die Bundeskonferenz ist das höchste Entscheidungsgremium der Katholischen Jugend Österreich. Die rund 55 Delegierten setzen sich aus haupt- und ehrenamtlichen VertreterInnen der Katholischen Jugend in den Diözesen und der Bundesstelle zusammen.

Fotos der neuen und ehemaligen Vorsitzenden stehen unter www.katholische-jugend.at/presse zum Download zur Verfügung.

