Monat der freien Bildung an der TU Wien

Der Mai steht im Zeichen der freien Bildung und bringt Vorlesungen und Vorträge auf die Straße in den öffentlichen Raum.

Wien (OTS) - Der Wohlstand unserer Gesellschaft basiert auf jahrhundertelanger Forschung und Entwicklung. Diese Forschung und Entwicklung sind aber oftmals sehr abstrakte Begriffe - wer weiß denn schon, was in den Labors der Wissenschaftler passiert oder in den Hörsälen gelehrt wird?

" Fakt ist: Wer nicht auf einer Hochschule studiert oder arbeitet, weiß meist nicht, was sich dort tut, geschweige denn für warum diese wichtig für die Gesellschaft ist ", so Viktoria Reiter, Vorsitzende der HTU Wien.

" Das wollen wir mit dem 'Monat der freien Bildung' ändern! Gemeinsam mit anderen Hochschüler_innenschaften in Wien und in der Steiermark werden wir bereits zum 6. Mal mit Vorlesungen, Vorträgen, Workshops und anderen Aktionen im öffentlichen Raum die Uni vor den Vorhang holen und zeigen, was bei uns geforscht und gelehrt wird ", erklärt die Vorsitzende weiter.



Ganz nach dem Motto "frei zugängliche Bildung für Alle" findet im Rahmen dieses Monats eine eigens für diesen Monat entworfene Lehrveranstaltung auf der Straße statt, welche heute am 2.5. im Resselpark vor der TU um 17 Uhr beginnt. Unter dem Titel "Technik für Menschen" wird den Lebenswegen der ersten in Österreich promovierten Chemikerinnen auf die Spur gegangen, über die Energiespeichermöglichkeiten der Zukunft oder die Auswirkung von Algorithmen auf unser tägliches Leben gesprochen. Welche Auswirkungen hat ionisierende Strahlung auf uns und unsere Umwelt? Wie natürlich ist Radioaktivität? - Auf Fragen wie diese und viele Andere wird in dieser Vortragsreihe eingegangen.



Ein unkomplizierter Zugang zu freier Bildung ist nicht nur für die Aus- und Weiterbildung der Einzelnen wichtig, sondern auch für die Gesellschaft ist die freie Bildung ein wichtiger Faktor, um Innovation und Wohlstand zu steigern. Das Erzeugen von Wissen ist die Kernaufgabe der Universitäten, jedoch hilft dieses Wissen niemandem, wenn es nicht einer breiten Masse zugänglich gemacht wird und auf die eine oder andere Art genutzt wird. Genau hier setzt der Monat der freien Bildung an - Durch diese Aktionen soll die Neugierde gefördert werden und gezeigt werden, welche Entdeckungnen an den Hochschulen gemacht werden.



Das ganze Programm, inklusive aller relevanten Informationen, ist auf der Website mdfb.at abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite des Monats der freien Bildung – Wien werden laufend Updates zum Programm veröffentlicht.



Alle Vorträge zum Monat der freien Bildung findet ihr hier

