Erfolgreiches ESU-Meeting für ÖH

Österreichischer Vertreter in das Executive Committee gewählt

Wien (OTS) - Beim Board-Meeting der European Students Union (ESU) vergangene Woche in Bled, Slowenien, wurde Sebastian Berger, Referent für Internationale Angelegenheiten der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH), ins Executive Committee der ESU gewählt. "Wir gratulieren zur Wahl und freuen uns sehr, dass wir unsere Politik in Zukunft noch verstärkt in die ESU tragen können", sagt Marita Gasteiger vom Vorsitzteam der ÖH.

Die ÖH wird sich auch auf europäischer Ebene für einen freien und offenen Hochschulzugang einsetzen. "Die Wahl bestärkt uns in unserem Kurs. Gerade aufgrund der politischen Situation in Österreich ist die Wertschätzung unserer Arbeit in Europa ein großartiges Zeichen", so Gasteiger weiter.

Die ESU ist der Dachverband von 46 Studierendenvertretungen aus insgesamt 39 Ländern und vertritt 15 Millionen Studierende auf europäischer Ebene. "Unsere Schwerpunkte im nächsten Jahr werden im Bereich der offenen Hochschulpolitik und einer Verbesserung der sozialen Dimension liegen. Das passt sowohl zu unserer Kampagne in Österreich als auch zur europäischen Politik", so Gasteiger abschließend.



