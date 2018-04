TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINE

Mittwoch, 02/05/2018

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Vorschlag zur Zukunft der EU-Finanzen nach 2020

Bericht für die Presse (Zeit tbc): https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=05/02/2018&institution=Commission#s397828

- Wien: Move.ON: Europa in Wien - Wien in Europa

Beginn: 18.00 Uhr

Anmeldung erbeten an: move.on@md-os.wien.gv.at (link sends e-mail)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: https://ec.europa.eu/austria/events_de

- Marrakesch: EU-Migrationskommissar Avramopoulos bei der 5. euro-afrikanischen Ministerkonferenz über Migration und Entwicklung (Rabat-Prozess)

Donnerstag, 03/05/2018

- Wien: Die künftige EU-Finanzierung und Österreich

Zeit: 9:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180427_OTS0211/aviso-pressekonferenz-die-kuenftige-eu-finanzierung-und-oesterreich

- Wien: Thinking and Shaping New Balkans in 2018: Navigating the ship between old challenges and new paradigms for the future (Veranstaltung in englischer Sprache)

Dauer: 16.00 - 21.00 Uhr

Verbindliche Anmeldung erbeten unter: https://www.iipvienna.com/registration/

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/thinking-and-shaping-new-balkans-in-2018-navigating-the-ship-between-old-challenges-and-new-paradigms-for-the-future/

- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn beim Assoziationsrat EU-Moldau

Link: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/03/

- Brüssel: Präsident Jean-Claude Juncker empfängt Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker im Europäischen Parlament bei der Debatte zur Zukunft Europas

Freitag, 04/05/2018

- Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn bei der Konferenz „Medien und Meinungsfreiheit in der Türkei“ anlässlich des Welttags der Pressefreiheit

Link: https://europeanjournalists.org/event/the-situation-of-media-and-freedom-of-expression-in-turkey/

- Eisenstadt: Pressekonferenz mit Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich und Hans Niessl, Landeshauptmann Burgenland bei Veranstaltung "Burgenland im Herzen Europas – Dirigent oder Mitspieler", FH Eisenstadt EHG15, Studienzentrum Eisenstadt, Campus 1, 7000 Eisenstadt

Zeit: 13.00 Uhr

Link: http://www.fh-burgenland.at/news-presse/veranstaltungen/termine-detail/termine/oesterreich-im-herzen-europas-dirigent-oder-mitspieler/

- Trier: EU-Kommissionspräsident Juncker nimmt an Festveranstaltung 200 Jahre Karl Marx teil



Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu