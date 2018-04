AVISO: Pressekonferenz: "Die künftige EU-Finanzierung und Österreich"

Jörg Wojahn und Marc Fähndrich erläutern die Bedeutung des Vorschlages für einen mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 der EU für Österreich

Wien (OTS) - Die Europäische Kommission wird am am 2. Mai 2018 einen umfassenden Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) nach 2020 veröffentlichen. Als zentrales Finanzierungselement der EU legt der Entwurf zum EU Budget 2021 bis 2027 fest, wie die zur Verfügung stehenden Mittel verteilt werden sollen. Der Haushaltsentwurf folgt der politischen Schwerpunktsetzung und Zielsetzungen soll aber auch mehr Klarheit und Flexibilität in den Budgetvollzug bringen. Wir laden Sie aus diesem Anlass zu einer Pressekonferenz ein.

Die künftige EU-Finanzierung und Österreich

Jörg WOJAHN, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich

Marc FÄHNDRICH, Wirtschaftspolitische Koordinierung und Europäisches Semester

am Donnerstag, 3. Mai 2018

um 9:00 Uhr

im Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Die künftige finanzielle Ausstattung der EU muss einerseits den Austritt des Vereinigten Königreiches berücksichtigen und andererseits mehr neue Aufgaben wie Grenzsicherung, Steuerung der Migration und Innovationsfähigkeit finanzieren. Damit das gelingt müssen sowohl Einsparungen getätigt werden als auch die Beiträge zum EU-Haushalt steigen. Was heißt das konkret für die Zukunft der Agrar- und Kohäsionspolitik? Was bedeutet der Vorschlag für Österreich? Diese Fragen werden im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen.

Wir ersuchen um Anmeldung mittels Email an: comm-rep-vie-presse @ ec.europa.eu

Die künftige EU-Finanzierung und Österreich

Jörg WOJAHN, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich

Marc FÄHNDRICH, Wirtschaftspolitische Koordinierung und Europäisches Semester



Datum: 03.05.2018, 09:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu