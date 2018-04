PRO-GE: Wimmer gratuliert Renate Anderl zur Wahl als Arbeiterkammerpräsidentin

Engagierte Kämpferin für die Interessen der ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS) - „Mit Renate Anderl steht ab heute eine engagierte und erfahrene Gewerkschafterin an der Spitze der Bundesarbeiterkammer. Gerade in Zeiten, in denen versucht wird, die Sozialpartnerschaft zu schwächen, braucht es mutige und starke Persönlichkeiten an der Spitze, die sich dem widersetzen. Ich bin daher zutiefst überzeugt, dass Renate Anderl die richtige Wahl ist“, so PRO-GE Vorsitzender Rainer Wimmer.++++

„Anderl hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit ist. In der langjährigen Zusammenarbeit mit ihr, sei es als Frauenvorsitzende der PRO-GE, als ÖGB-Frauenvorsitzende oder ÖGB-Vizepräsidentin, habe ich stets ihre klare Haltung und ihre Durchsetzungskraft geschätzt, wenn es darum gegangen ist, Verbesserungen im Sinne der ArbeitnehmerInnen zu erzielen“, betont Wimmer.

Zu danken sei auch Rudi Kaske für seine besonnene Führung der Arbeiterkammer. „Er hat ein großes Schiff mit ruhiger Hand gesteuert und konsensorientiert an den besten Lösungen für die Österreicherinnen und Österreicher gearbeitet. Zum guten Funktionieren der Sozialpartnerschaft hat Rudi Kaske maßgeblich beigetragen. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und sage Danke für die konstruktive Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen“, sagt der PRO-GE Vorsitzende abschließend.

