MINT-Gütesiegel für vier Schulen aus NÖ

VS und NMS aus St. Pölten, NMS Waidhofen/Thaya und HTL Wiener Neustadt wurden u. a. von BM Heinz Faßmann und IV-Präsident Georg Kapsch mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Das „MINT-Gütesiegel“ ist ein bundesweit gültiges Qualitätszertifikat für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Es macht innovative Bildungseinrichtungen zu „MINT-Schulen“. Im feierlichen Rahmen im Haus der Industrie wurden am 24. April folgende Bildungseinrichtungen aus Niederösterreich neu ausgezeichnet:

Volksschule Grillparzer 1, St. Pölten

NMS St. Pölten, Dr.-Theodor-Körner 4, St. Pölten

NMS Waidhofen/Thaya

HTL Wiener Neustadt

ZT: MINT-Bereich ist Jobmotor der Zukunft

„Der MINT-Bereich ist der Jobmotor der Zukunft. Bereits jetzt leiden mehr als acht von zehn Industrieunternehmen unter Rekrutierungsproblemen in Technik und Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Mehr als jedes zweite Unternehmen hätte zuletzt noch weitere hochqualifizierte MINT-Jobs vergeben können, scheiterte jedoch an zu wenigen Bewerberinnen und Bewerbern. In Summe blieb damit jede sechste Stelle für Hochqualifizierte in MINT im produzierenden Bereich unbesetzt“, sagt IV-Niederösterreich-Geschäftsführerin Mag. Michaela Roither.

ZT: Auszeichnung für drei Jahre

Das MINT-Gütesiegel ist eine gemeinsame Initiative vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Industriellenvereinigung (IV), der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien. Vergeben wird das MINT-Gütesiegel in den Kategorien Elementarpädagogik, Primarstufe, Sekundarstufe, Berufsschulen und Technische Schulen.

Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen erhalten das MINT-Gütesiegel als digitales Logo für ihren Webauftritt sowie als Wandplakette für ihr Gebäude. Sie sind öffentlichkeitswirksam auf der „MINT-Landkarte Österreich“ unter www.mintschule.at verortet. Das Gütesiegel wird für die Dauer von drei Jahren vergeben, eine Wiedereinreichung ist möglich. Die dritte Ausschreibung für das MINT-Gütesiegel wird im Herbst 2018 starten.

Wodurch zeichnet sich eine MINT-Schule aus?

• MINT-Schwerpunktsetzung im Schulprofil

• Innovative Lehr- und Lernmethoden

• Interdisziplinäre Verknüpfung der MINT-Fächer

• Gendersensiblen Unterricht

• Einbindung außerschulischer Partner in das Schulgeschehen

• Starker Fokus auf Berufsorientierung, insbesondere MINT-Berufe • Teilnahme an MINT-Projekten, Ausschreibungen und Wettbewerben • Professionalisierung der MINT-Pädagoginnen und -Pädagogen

