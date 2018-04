Festspiele der Open-Source-Bewegung: Linuxwochen gastieren an der FH Technikum Wien

3. bis 5. Mai: Dutzende kostenlose Workshops, PyDays, Open Everything Film Festival u.v.m.

Wien (OTS) - Der Monat Mai beginnt an der FH Technikum Wien wieder ganz im Zeichen von Linux und Open Source: Nach Stationen in Eisenstadt und Graz gastieren die Linuxwochen von 3. bis 5.5. an einer ihrer langjährigen Stammlocations: Ca. 130 Vorträge, Workshops und andere Programmpunkte warten auf die Besucherinnen und Besucher – ganz im Sinne des Open-Source-Gedankens frei und zusätzlich auch kostenlos zugänglich. Thematisch teilt sich dieses vielfältige Programm auf folgende Schienen:

PyDays

Privacy and Security

System Administration

(Software) Development

Internet of Things

Programme und Tools

Cloud & Datenbank

DevOps

Open Hardware

Content Management

Open Everything

Open Everything Film Festival



Die komplette Übersicht mit allen Programmpunkten findet sich unter: https://www.linuxwochen.at/

Linuxwochen zu Gast an der FH Technikum Wien

Donnerstag 3. Mai 2018 – Samstag 5. Mai 2018, von 10.00 bis 19.00 Uhr

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Linuxwochen

Christian Jeitler

chris @ linuxwochen.at



FH Technikum Wien

Jürgen Leidinger, Marketing und Kommunikation

+43 (1) 333 40 77-454

juergen.leidinger @ technikum-wien.at