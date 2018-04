Kostelka: Regierungslinie bei Sozialversicherung „Unterste Schublade“

Schande, unser weltweit vorbildliches Gesundheitssystem vorsätzlich zu diskreditieren

Wien (OTS) - Ungewöhnlich scharf reagierte der neue Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs, Dr. Peter Kostelka, auf die Regierungskommunikation betreffend die Sozialversicherung. „Schmutzkübel auf die Fundamente unserer sozialen Sicherungssysteme zu werfen, mit falschen Informationen unsere weltweit vorbildliche Gesundheitsversorgung zu diskreditieren, ist unterste Schublade.“

„Statt stolz darauf zu sein, dass man in Österreich unabhängig von Wohnort, Alter und Einkommen medizinische Spitzenleistungen in Anspruch nehmen kann, dass wir eines der besten Altersvorsorge-Niveaus haben und dass Pflege und Betreuung intensiv unterstützt werden, stellen Kurz und Strache unter Beweis, was sie von sozialer Sicherheit halten und was sie ihnen wert ist“, so Kostelka.

Und der Pensionistenverbands-Präsident weiter: „Auf der ganzen Welt werden wir Österreicherinnen und Österreicher beneidet, dass man für einen Spitalsaufenthalt nicht extra bezahlen muss, dass die Pensionen beträchtlich höher sind als in vergleichbaren Staaten und Pflege und Betreuung finanziell gefördert wird.“

Kostelka: „Es steht beim geplanten Umbau der Sozialversicherung viel auf dem Spiel. Ein mutwilliges Zerstören bewährter sozialer Schutzsysteme, die jede Österreicherin und jeden Österreicher unmittelbar betreffen, werden wir nicht zulassen!“

Der neue Pensionistenverbands-Präsident kündigte an, ganz genau hinzusehen, was die geplante Zentralisierung der Krankenkassen bedeutet, insbesondere in Bezug auf Leistungsniveau, Behandlungsqualität, Dauer von Anträgen und vor allem der Kosten. Kostelka: „Die Zusammenlegung der Pensionsversicherung der Arbeiter und der Pensionsversicherung der Angestellten brachte höhere Kosten und längere Verfahrensdauer. Man kann sich vorstellen, was das bei der Zusammenlegung von 9 oder mehr Sozialversicherungs-Trägern bedeutet. Es geht dem Pensionistenverband nicht um Reformverweigerung. Es geht uns immer um die Menschen, um die soziale Sicherheit!“, so Kostelka abschließend.

