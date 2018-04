Neues Volksblatt: "Spannende Zeiten" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 21. April 2018

Linz (OTS) - Auch wenn die Salzburger Landtagswahl noch nicht geschlagen ist, kann Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) durchatmen. Denn sein bisheriger grüner Koalitionspartner hat es ohne Selbstbeschädigung bis zum Wahltag geschafft. Das ist gar nicht selbstverständlich, wie die Abspaltung von Peter Pilz vor der Nationalratswahl zeigt, wie der wenige Tage vor der Kärnten-Wahl bekannt gewordene Wechsel von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig zu einem Glücksspielkonzern beweist und wie nun die aktuelle Auseinandersetzung in Innsbruck belegt.

Weil also Zank und Hader ausgeblieben sind, könnte die schwarz-grüne Koalition in Salzburg — so wie in Tirol — ihre Fortsetzung finden. Dass die ÖVP zulegen wird, gilt als gesichert, dass die Grünen ihre 20 Prozent nicht halten können auch. Halten sich die Verluste in Grenzen, kann sich eine Mandatsmehrheit ausgehen. Natürlich sind als potenzielle Koalitionspartner auch SPÖ und FPÖ im Spiel; gegen die Roten spricht allerdings deren Rolle als Fundamentalopposition auf Bundesebene, gegen die Blauen, dass sie in Salzburg einen gewissen Hang zur innerparteilichen Instabilität haben, wie diverse Abspaltungen in der Vergangenheit belegen.

Gewiss ist für die Zeit nach der Salzburg-Wahl eines: Dass der Reformzug der Bundesregierung Fahrt aufnehmen wird. Die kommenden türkis-blauen Weichenstellungen werden uns spannende Zeiten bescheren.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at