Jugendschutz – Holzleitner erfreut über weitgehende Harmonisierung, Stelzer und Bogner-Strauß gefordert in Sachen Oberösterreich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner zeigt sich heute erfreut, dass die Landesjugendreferentenkonferenz zu einem positiven Ergebnis gekommen ist und nun acht von neun österreichischen Bundesländern ihren Jugendschutz harmonisieren. „Leider ist es der ÖVP-FPÖ-Regierung in Oberösterreich nicht gelungen, zu einer einheitlichen Linie zu finden, wodurch die komplette Harmonisierung in Österreich blockiert wird“, so die oberösterreichische SPÖ-Abgeordnete. ****

Grundsätzlich sei es positiv, dass es zu einer so weitgehenden Harmonisierung kommt. „Die Angleichung der Regelungen macht es jungen Menschen in Österreich leichter, ihre Freizeit zu gestalten, ohne dabei Gefahr zu laufen, unbewusst gegen ein Landesgesetz zu verstoßen, wenn sie Ländergrenzen queren.“

„Damit aber alle Jugendlichen von dieser Reform profitieren, sind Landeshauptmann Stelzer und Bundesministerin Bogner-Strauß aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass mit Oberösterreich das drittgrößte Bundesland nicht in der Rückständigkeit verharrt“, fordert Holzleitner. (Schluss) sc/ah/mp

