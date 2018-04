FPÖ-Neubauer: „Ein Feiertag für unsere Senioren, die auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken"

„Mit dem heutigen Tag wird der Grundstein dafür gelegt, dass sich Leistung wieder lohnt“

Wien (OTS) - In seinem Debattenbeitrag anlässlich der Budgetdebatte im Nationalrat verlieh der FPÖ-Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer seiner Freude darüber Ausdruck, dass heute der Grundstein für einen erhöhten Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.200 Euro für jene Personen gelegt wird, die vierzig Beitragsjahre vorweisen können. „Gleichzeitig wird der Richtsatz für jene Paare, bei welchen ein Partner diese vierzig Beitragsjahre geleistet hat auf 1.500 Euro angehoben“, so Neubauer.

„Nachdem ich seit nunmehr zehn Jahren diese Anerkennung für die ältere Generation fordere, ist dies nun ein Meilenstein in der Sozialpolitik. In diesen zehn Jahren haben die ehemaligen Sozialminister Hundstorfer und Stöger dies erfolgreich verhindert und den Pensionisten damit einen finanziellen Verlust von bis zu 50.000 Euro beschert“, sagte Neubauer.

„Dass sich die SPÖ heute nahezu als Erfinder der neuen Form der Mindestpension geriert, aber gleichzeitig kritisiert, dass sie viel früher in Kraft hätte treten müssen und viel zu wenig Menschen davon profitierten, ist an Fadenscheinigkeit kaum zu überbieten. Anscheinend haben die SPÖ-Vertreter in den letzten zehn Jahren in Regierungsverantwortung in der Pendeluhr geschlafen“, so Neubauer.

