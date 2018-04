AVISO: NEOS Salzburg Wahlcountdown, Freitag 20.4., 16:00

mit Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn, stv. NEOS Vorsitzender und Landespatin Beate Meinl-Reisinger und stv. NEOS Vorsitzender und Europaabgeordneten Angelika Mlinar

Salzburg/Wien (OTS) - Was vor 4 Jahren mit dem kräftigen Einzug in den Salzburger Gemeinderat begonnen hat, wird nach Sonntag im Salzburger Landtag seine Fortsetzung finden: NEOS als starke Kraft für Transparenz & mutige Reformen. Vor dem Schloss Mirabell geht die Bürger_innen-Bewegung in die letzte Etappe vor dem Wahltag am 22. April.

Datum: 20.04.2018, 16:00 Uhr

Ort: Mirabellplatz

5020 Salzburg, Österreich

