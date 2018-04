FPÖ/ÖSR-Neubauer: „Gratulation an den neuen Präsidenten des Seniorenrats Peter Kostelka“

„Bereits mit Karl Blecha gab es stets eine gute Gesprächsbasis“

Wien (OTS) - „Ich möchte hiermit meine herzliche Gratulation an den mit überwältigender Mehrheit neugewählten Präsidenten des Seniorenrats Dr. Peter Kostelka zum Ausdruck bringen! Gleichzeitig bedanke ich mich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren beim scheidenden Präsidenten Karl Blecha. Gab es doch mit ihm in den meisten Fällen Einigkeit, was die Anliegen der älteren Generation betrifft“, so heute der freiheitliche Seniorensprecher und Bundesobmann des Österreichischen Seniorenrings NAbg. Werner Neubauer.

„Ich wünsche Karl Blecha alles Gute für seinen neuen und verdienten Lebensabschnitt und sehe der Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger erwartungsvoll und positiv gestimmt entgegen“, betonte Neubauer.

