Forum 24h-Betreuung: Großes Interesse an Informationsveranstaltung

Erster Beratungstag für 24h-BetreuerInnen in der Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS) - „Mit dem erstmals durchgeführten Beratungstag des Fachverbandes der Personenberatung und Personenbetreuung haben wir einen tollen Startschuss für weitere Veranstaltungen mit den Botschaften der Herkunftsländer der 24-h-BetreuerInnen gesetzt. Das große Interesse aber auch die regen Diskussionen haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Servicemaßnahmen werden großflächig angenommen“, betont Andreas Herz, Obmann des Fachverbandes in der WKÖ. Im Rahmen des gestern, Montag Abend, in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien abgehaltenen „Forum 24h Betreuung“ standen Experten der WKÖ den rund 60 TeilnehmerInnen Rede und Antwort und lieferten Informationen zu gewerberechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und allgemeinen Themen.

„Ich möchte den Vertretern der WKÖ für ihre Bereitschaft und ihren Einsatz danken, dieses Forum zusammen mit der Bulgarischen Botschaft zu organisieren. Ich bin sehr erfreut darüber, dass der erste Beratungstag für PersonnenbetreuerInnen genau die Zielgruppe der Bulgaren anvisiert. Unsere Zusammenarbeit mit der WKÖ funktioniert sehr gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir dieses Forum zu einem regelmäßig stattfindenden Fixpunkt machen können und zukünftig auch einmal in Bulgarien organisieren werden. Dies wird den bulgarischen Staatsbürgern, die in diesem Feld tätig sind oder sein möchten, helfen, auf dem Laufenden zu bleiben und sich über Rechte und Pflichte gemäß der Freizügigkeit in der EU zu informieren“, unterstrich Ivaylo Tzenov, Botschaftsrat und Leiter der Konsularabteilung. Bozhidara Botcheva, Zweite Botschaftssekretärin und Leiterin der Abteilung für Arbeit und Soziales hob die Unterstützung des Fachverbandes Personenberatung und Personenbetreuung hervor und betonte die gute Zusammenarbeit: „Gemeinsam können wir viel mehr erreichen als jeder für sich allein.“

Die Veranstaltung ist auch Teil der Initiative des Bulgarischen Ministeriums für Arbeit und Soziales und der Bulgarischen Botschaft in Wien, die Kommunikation zwischen der österreichischen und der bulgarischen Gesellschaft zu fördern. Zu den Vortragenden der Veranstaltung zählten neben Leo Gottschamel, Rechtspolitische Abteilung WKÖ, Andreas Cech, Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Landesstellenleitung Wien und Martin Kircher, Sozialpolitische Abteilung WKÖ. (PWK270/us)

